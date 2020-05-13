Китай поддерживает рост кредитования для стимулирования экономики - Julius Baer

Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим, однако отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться.

"Увеличение общего объема социального финансирования в Китае на 12% в годовом выражении, что вывело его на уровень двухлетнего максимума, подтверждает, что рост в марте на 11,5% не был разовым событием, и власти отказались от взятого до начала кризиса коронавируса курса на сокращение доли заемных средств в экономике в пользу явной поддержки рефляции, - отмечает эксперт Julius Baer. - Действительно, вчера Народный банк Китая заявил, что коэффициент кредитного плеча должен быть увеличен, чтобы поддержать кредитную экспансию. Также, на вчерашнем заседании под председательством вице-премьера Лю Хэ Государственный совет КНР призвал принять меры по стимулированию спроса и ускорению инвестиций в крупные проекты для поддержки развития экономики".

Помимо динамики распространения коронавируса и состояния экономики,главными темами для финансовых рынков Китая остаются международные отношения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 11 мая опубликовал в New York Times авторскую колонку под названием "Эра оффшоризации американских рабочих мест закончилась". В частности, в ней говорится: "После того, как мы победили эту болезнь и вновь открыли нашу экономику, мы не можем забыть тяжелые уроки, извлеченные из этого ошибочного эксперимента по оффшоризации (рабочих мест), с его чрезмерным акцентом на эффективность и сопутствующим отсутствием заботы о потерянных рабочих местах. В долгосрочной перспективе путь к определенности и процветанию для наших компаний будет таким же, как и для наших работников: вернуть рабочие места в Америку".

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что "в настоящее время Пекин, похоже, тормозит международные усилия по поиску источника вируса в условиях усиливающегося стремления США обвинить Китай в пандемии, согласно опросам десятков экспертов и чиновников в области здравоохранения". Сенатор Линдси Грэм представил Конгрессу США закон "Об ответственности COVID-19", который разрешает президенту вводить санкции в отношении Китая, если тот не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке COVID-19. Грэм сказал, что "коммунистическая партия Китая должна нести ответственность за пагубную роль, которую она сыграла в этой пандемии", и даже заявил, что если бы не "обман" Коммунистической партии Китая, вирус не появился бы в Соединенных Штатах.

По сообщениям Fox News, президент США Дональд Трамп пытается снизить инвестиции федеральных пенсионных фондов США в китайские акции, начиная с Thrift Savings Plan, пенсионного фонда для федеральных служащих, который должен был инвестировать 4,5 млрд долл. США в китайские бумаги. В письмах чиновников Белого дома, полученные Fox News, говорится о том, как Китай решает проблему коронавируса, и выражается серьезная обеспокоенность в связи с запланированными инвестициями как по причине инвестиционного риска, так и в связи с вопросами национальной безопасности.

Если текущая ситуация перерастет в более широкие запреты портфельных инвестиций в китайские финансовые активы, это станет тревожным развитием событий, предупреждает Марк Мэтьюз.