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13 мая 2020 года 17:25
Один из главных вопросов - пойдет ли ФРС на официальное введение отрицательных ставок - "ВТБ Капитал"
Ведущие центробанки, и в первую очередь американский Федрезерв,в ходе нынешнего кризиса предприняли ряд шагов по предотвращению потенциальных проблем с ликвидностью, ориентируясь прежде всего на проблемы на денежном рынке и рынке репо, имевшие место в период кризиса 2007-2009 гг., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экономиста банка Нила Маккиннона, простым понижением официальных процентных ставок ограничиться не получится: регуляторам важно обеспечить такой уровень ликвидности, который гарантировал бы эффективное функционирование финансовой системы. "Один из главных вопросов, интересующих инвесторов, - пойдет ли ФРС на официальное введение отрицательных ставок, - указывает эксперт инвестбанка. - На прошлой неделе рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам начал закладывать возможность такого шага в этом году; ставки репо и доходности самых коротких UST в течение недели также периодически опускались в отрицательную зону. Отрицательные ставки означают, что кредиторы платят заемщикам за то, чтобы те брали у них взаймы (хотя на рынке репо кредитор действительно может быть заинтересован в этом, если ценные бумаги, которые он получает в обеспечение кредита, позволяют ему выполнить обязательство по поставке). В последнее время много говорилось об опасности возникновения дефицита залоговых активов в связи с покупкой Федрезервом казначейских облигаций США в рамках реализуемой им программы количественного смягчения". Некоторые члены ФРС высказались во вторник против отрицательных процентных ставок, хотя ранее президент Трамп в Твиттере отзывался об этой идее положительно. По мнению Н. Маккиннона, введение отрицательных процентных ставок может привести к существенным проблемам, учитывая роль фондов денежного рынка в обеспечении правильного функционирования последнего. В еврозоне и Японии отрицательные процентные ставки практически никак не помогли оживить экономику и оздоровить банковскую систему. "Отрицательные ставки подрывают сберегательную и инвестиционную активность, нанося ущерб долгосрочному росту производительности и инвестиций, - указывает экономист "ВТБ Капитала". - Между тем для ФРС сейчас более важной является проблема обеспечения того, чтобы увеличение дефицита бюджета (который в начале текущего кризиса составлял 5% ВВП и, как предполагается, может удвоиться), повышение объема заимствований Минфина (4,4 трлн долл. в этом финансовом году) и рост федерального долга в процентном отношении к ВВП выше 100% не оказали существенного влияния на доходности долгосрочных облигаций. Эта проблема актуальна для всех ведущих экономик, учитывая влияние рецессии и принятых мер фискального стимулирования на состояние их бюджетов. Дополнительные фискальные меры, как считают многие, могут анонсировать и США". По мнению Нила Маккиннона, реальный риск в более долгосрочной перспективе связан с тем, что инфляция в США значительно ускорится и превысит установленное Федрезервом целевое значение, а программа количественного смягчения между тем будет лишь восполнять связанное с кризисом падение мирового спроса. Наращивание и без того рекордно высокого долга едва ли можно назвать правильным решением долгосрочных проблем экономического роста, сбережений и инвестиций, считает эксперт инвестбанка. "Проблемы с ликвидностью могут легко превратиться в проблемы с платежеспособностью. Moody's уже предупреждает о повышении уровня просроченной задолженности: по оценке агентства, показатель дефолтов компаний по своим долговым обязательствам в мире достиг 4-летнего максимума. Корпоративный долг находится на рекордно высокой отметке относительно ВВП как в США, так и в Китае, при этом в условиях рецессии обострилась проблема избыточной долговой нагрузки во многих отраслях экономики. Чтобы смягчить возникшее напряжение, Федрезерв вчера начал покупки бумаг ETF-фондов, вкладывающих в корпоративные облигации. Вынужденное сокращение долговой нагрузки усугубляет и без того не самые радужные экономические перспективы и повышает вероятность прямого вмешательства государства путем покупки акций компаний", - резюмирует Н. Маккиннон.
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