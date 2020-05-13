"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "Обуви России" с рейтингом "покупать" для ее акций

"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость акций "ОР", рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", составляет 80 рублей, что предполагает избыточную доходность в 148%. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Кроме того, в нем сообщается, что, возобновляя аналитическое покрытие, аналитики инвестбанка существенно снизили ожидания по росту выручки из-за двух факторов.

Во-первых, они прогнозируют сокращение вклада в выручку основного бизнеса (розничная продажа обуви и одежды) вследствие ухудшения динамики сопоставимых показателей. "Кризис, вызванный пандемией COVID, практически не оставляет шансов на быстрое восстановление: по нашим оценкам, возобновление роста экономики возможно не ранее второй половины 2020 года - 2021 года", - пишут они.

Во-вторых, цикл экстенсивного расширение сети приостановлен с этого года: вместо объявленного плана открытия 1000-1200 магазинов "Обувь России" запустит 930. Рост долговой нагрузки увеличил процентные расходы, что привело к снижению прогноза чистой прибыли более чем на 40% на ближайшие три года, подчеркивают аналитики. "После двух лет экстенсивного роста сети число магазинов увеличилось более чем в два раза, и "Обувь России" объявила о приостановке расширения на данном этапе. Вместо этого внимание будут сосредоточено на развитии ИТ, внутренней эффективности и синергии с другими направлениями. Тем не менее капзатраты не упадут до нуля, поскольку продолжатся инвестиции в ИТ, развитие маркетплейса/инфраструктуры: мы ожидаем капвложения в ближайшие 3 года на уровне 54 млн рублей, 195 млн рублей, и 136 млн рублей (ранее 300 млн рублей, 100 млн рублей и 100 млн рублей)", - говорится в обзоре.

Аналитики обращают внимание на то, что необеспеченные кредиты стали ключевым фактором рентабельности компании: доля этого сегмента в EBITDA увеличилась до 37% на конец 2019 года с 31% в 2018 году. "Мы ожидаем, что доля кредитов наличными в EBITDA компании продолжит расти: с 37% в 2019 году до 49% к концу 2021 году", - отмечают они.

"Обувь России" сместила фокус стратегии на развитие онлайн- и офлайн-маркетплейса. Компания уже протестировала эту модель в 30 магазинах в первом квартале 2020 года и намерена распространить ее на всю сеть. "Идея заключается в продаже продукции сторонних производителей - от косметики до бытовой техники - для увеличения среднего чека, коэффициента конверсии в рознице (более чем в 1,5 раза) и выручки торговых точек (более чем на 30%) в ближайшие два года. Концепция маркетплейса выглядит многообещающей: по нашим оценкам, доля этого направления в общей EBITDA может достичь 9% к 2022 году", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ОР", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 79,25 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 30,3 рубля за штуку.