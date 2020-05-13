.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного ускорил укрепление к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%
В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%
 
ЕБРР: падение ВВП РФ в этом году составит 4,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сразу на 6,2 п.п. ухудшил свой прогноз по темпам роста экономики РФ в 2020 году. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, предусматривает падение российского ВВП в 2020 году на 4,5% против роста...
 
Покупка Сбербанка ненадолго сделала бюджет профицитным
Первые 4 месяца 2020 года завершились для бюджета с профицитом в 100 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина РФ. В казну в общей сложности поступило 7 трлн. Несмотря на кризисную ситуацию, казна закончила период даже с небольшим...
 
Расходы россиян на маски и перчатки могут превысить траты на ЖКХ
В регионах цена "антикоронавирусного набора" находится в диапазоне 3,4-5,1 тысячи, пишет "Российская газета", ссылающаяся на подсчеты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эти траты составляют 18 процентов...
 
13 мая 2020 года 15:36

Рубль днем немного ускорил укрепление к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 13 мая. Доллар и евро несколько усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 73,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,58 руб./EUR1, подешевев на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,71 копейки - до 75,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 мая на 14,93 копейки, до 73,5819 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,81 копейки, до 79,7775 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах в среду по сравнению с началом сессии. Поддержку котировкам нацвалюты оказывают как перешедшая к росту нефть, так и высокий спрос на ОФЗ в рамках традиционных аукционов Минфина РФ.

Ведомство в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ПД серии 26233 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. На момент написания были известны результаты размещения ОФЗ серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Всего было продано бумаг на общую сумму 91 млрд 879 млн рублей при спросе 141 млрд 855 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 108,47%, что соответствует доходности 5,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 108,5473% от номинала, что соответствует доходности 5,41% годовых.

Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран. Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции. Новые случаи зарегистрированы в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции. Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

В среду трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на онлайн конференции Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, хотя Пауэлл вряд ли затронет планы регулятора относительно курса денежно-кредитной политики, поскольку следующее заседание ФРС состоится только через месяц, отмечает Bloomberg.

Инвесторы начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению после небольшого снижения в первой половине дня; рост поддерживается надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,83% - до $30,23 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,39% - до $25,88 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

"Внешний фон для рубля при этом остается скорее нейтральным в условиях сохранения цен на нефть вблизи отметки $30 за баррель и стабилизации ситуации на американском фондовом рынке после снижения на 2% накануне. Риском для рубля в рамках второй половины мая остается динамика распространения вируса после смягчения ограничительных мер в целом ряде стран. Если за смягчением ограничений последуют новые вспышки заболеваемости, настроения на рынках могут вновь ухудшиться, а давление на рубль может возобновиться", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Рынки, по-видимому, не слишком волнует внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против Китая в связи с распространением коронавируса. Основным событием для рубля станет публикация отчета по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA) за прошлую неделю. Если он покажет умеренный рост запасов, то рубль вновь может приблизиться к отметке 73 за доллар, поддержать его также может спрос иностранцев на ОФЗ", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"Динамика в российском сегменте останется сдержанной - котировки нефти на текущих уровнях вблизи $30 за баррель выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля, однако росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центральным банком России. В течение этой недели мы не видим поводов для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка сроком на 6 месяцев, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,1% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 б.п. - до 5,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 5,77% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. - до 6,0% и 6,07% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2020 года 19:37
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков
Москва. 13 мая. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.    читать дальше
.
13 мая 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в среду откатился к круглым рубежам на общемировом пессимизме по поводу COVID-19
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран, а также на фоне возможной эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС откатились к круглым рубежам 2600 и 1100 пунктов.    читать дальше
.
13 мая 2020 года 19:30
"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг GDR и акций анализируемых золотодобывающих компаний до "держать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний на 6-22%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 19:19
Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 13 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
13 мая 2020 года 19:17
Летний дивидендный сезон поддержит рубль - Газпромбанк
Российские компании в мае-июле будут закрывать реестры для финальных выплат акционерам за 2019г, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Текущий дивидендный сезон станет крупнейшим в истории рынка с совокупным объемом выплат 1,91 трлн руб., что превысит уровень прошлого года на 6%. Выплаты дивидендов...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 18:35
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 17:57
Китай поддерживает рост кредитования для стимулирования экономики - Julius Baer
Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим,...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 17:25
Один из главных вопросов - пойдет ли ФРС на официальное введение отрицательных ставок - "ВТБ Капитал"
Ведущие центробанки, и в первую очередь американский Федрезерв,в ходе нынешнего кризиса предприняли ряд шагов по предотвращению потенциальных проблем с ликвидностью, ориентируясь прежде всего на проблемы на денежном рынке и рынке репо, имевшие место в период кризиса 2007-2009 гг., говорится в...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 16:46
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "Обуви России" с рейтингом "покупать" для ее акций
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость акций "ОР", рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", составляет 80 рублей, что...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 16:28
Локальное падение интереса к рисковым активам можно расценивать как момент для долгосрочных покупок - БКС Брокер
ременный спад инвестиционной активности и сокращение интереса к рисковым активам, которое произошло за счет ряда негативных внешних факторов, можно рассматривать в качестве благоприятного момента для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 16:08
Акции РусГидро в среднесрочной перспективе пытаются продолжить восходящее движение - ИК "Велес Капитал"
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "РусГидро" в краткосрочной перспективе не показывают ярко выраженного тренда, в то время как в среднесрочной пытаются продолжить восходящее движение. "Перспективы развития роста в район 0,7000 руб....    читать дальше
.
13 мая 2020 года 15:35
Торги по евро могут сместиться внутрь диапазона 79-79,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Спрос на отечественную валюту в среду, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс", может быть связан с присутствием на рынке регулятора. "В связи с этим не исключено, что будет повторная попытка пробиться ниже 73 рублей за доллар. Евро тоже держится на локальных минимумах, торгуясь в коридоре...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 15:02
Итог фондовой сессии среды во многом будет определяться данными по нефти в США и выступлением главы ФРС - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды продолжили движение в рамках диапазонов и стремились отступить от минимумов дня. Итог сессии во многом будет определяться данными по запасам нефти в США и выступлением главы ФРС США, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Весьма...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 14:33
Рынок держится в коридоре 2600-2630 пунктов индекса Мосбиржи, уход ниже уровня 2600 маловероятен - ИК "Фридом Финанс"
Внешний фон для российского рынка в среду умеренно-негативный, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Ключевые индексы в минусе из-за опасений прихода второй волна пандемии после снятия карантинных мер. Также настроения игроков снизила статистика из Европы за...    читать дальше
.
13 мая 2020 года 13:55
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Verisk Analytics
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Verisk Analytics и считает потенциал их роста ограниченным, говорится в комментарии инвесткомпании. "Преимуществом Verisk являются самые высокие в секторе показатели рентабельности, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов. - Компания...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.