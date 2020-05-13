Рубль днем немного ускорил укрепление к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 13 мая. Доллар и евро несколько усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 73,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,58 руб./EUR1, подешевев на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,71 копейки - до 75,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 мая на 14,93 копейки, до 73,5819 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,81 копейки, до 79,7775 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах в среду по сравнению с началом сессии. Поддержку котировкам нацвалюты оказывают как перешедшая к росту нефть, так и высокий спрос на ОФЗ в рамках традиционных аукционов Минфина РФ.

Ведомство в среду проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ПД серии 26233 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. На момент написания были известны результаты размещения ОФЗ серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Всего было продано бумаг на общую сумму 91 млрд 879 млн рублей при спросе 141 млрд 855 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 108,47%, что соответствует доходности 5,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 108,5473% от номинала, что соответствует доходности 5,41% годовых.

Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран. Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции. Новые случаи зарегистрированы в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции. Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

В среду трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на онлайн конференции Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, хотя Пауэлл вряд ли затронет планы регулятора относительно курса денежно-кредитной политики, поскольку следующее заседание ФРС состоится только через месяц, отмечает Bloomberg.

Инвесторы начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению после небольшого снижения в первой половине дня; рост поддерживается надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,83% - до $30,23 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,39% - до $25,88 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

"Внешний фон для рубля при этом остается скорее нейтральным в условиях сохранения цен на нефть вблизи отметки $30 за баррель и стабилизации ситуации на американском фондовом рынке после снижения на 2% накануне. Риском для рубля в рамках второй половины мая остается динамика распространения вируса после смягчения ограничительных мер в целом ряде стран. Если за смягчением ограничений последуют новые вспышки заболеваемости, настроения на рынках могут вновь ухудшиться, а давление на рубль может возобновиться", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Рынки, по-видимому, не слишком волнует внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против Китая в связи с распространением коронавируса. Основным событием для рубля станет публикация отчета по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA) за прошлую неделю. Если он покажет умеренный рост запасов, то рубль вновь может приблизиться к отметке 73 за доллар, поддержать его также может спрос иностранцев на ОФЗ", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"Динамика в российском сегменте останется сдержанной - котировки нефти на текущих уровнях вблизи $30 за баррель выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля, однако росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центральным банком России. В течение этой недели мы не видим поводов для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка сроком на 6 месяцев, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,1% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 б.п. - до 5,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 5,77% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. - до 6,0% и 6,07% годовых соответственно.