Локальное падение интереса к рисковым активам можно расценивать как момент для долгосрочных покупок - БКС Брокер

Временный спад инвестиционной активности и сокращение интереса к рисковым активам, которое произошло за счет ряда негативных внешних факторов, можно рассматривать в качестве благоприятного момента для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его мнению, локальные распродажи акций были вызваны опасениями новой волны пандемии COVID-19 и эскалации конфликта США и Китая. Официальные власти США поставили под сомнение эффективность противовирусного препарата, попутно заявив, что ускоренное смягчение заградительных социальных барьеров может привести ко второй волне пандемии. Во-вторых, инвесторы испытывают неопределенность от возобновившегося конфликта Пекина и Вашингтона в вопросах причастности Китая к "созданию" коронавируса. Мало того, США угрожают введением санкций против КНР.

Тем не менее, к вечеру в среду наблюдается постепенное восстановление деловой активности крупнейших экономик мира, сантимент потребителей также улучшается. Таким образом, временный спад инвестиционной активности можно рассматривать в качестве благоприятного момента для долгосрочного инвестирования, считает эксперт.

Российский фондовый рынок, открывшись провалом котировок на 1,5-2%, к вечеру постепенно нивелирует просадку. Восстановление фьючерсов на американские индексы акций и возврат котировок нефти Brent к $30 за баррель после утреннего отката к $29 за баррель благоприятствуют российским активам. Рубль продолжает цикл укрепления, приближаясь к 73 руб./$1.

Рублевый индекс МосБиржи утром опускался к 2600 пунктам, откуда произошел отскок выше 2620 пунктов. В случае закрепления успеха в факторах ценообразования национальных активов, российские индексы способны еще сократить потери. Среднесрочные же цели располагаются куда выше текущих значений, полагает представитель "БКС Брокер".

Сильные позиции отмечаются в потребительском секторе: после недельных распродаж акции "Магнита" (MOEX: MGNT) растут в пределах 1%. На фоне отскока энергоносителей неплохо выглядят бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN). В аутсайдерах пока остается банковский сектор из-за снижения финансовых показателей крупнейших институтов отрасли на фоне экономико-социального кризиса, отметил Зельцер.