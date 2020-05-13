Акции РусГидро в среднесрочной перспективе пытаются продолжить восходящее движение - ИК "Велес Капитал"

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "РусГидро" в краткосрочной перспективе не показывают ярко выраженного тренда, в то время как в среднесрочной пытаются продолжить восходящее движение. "Перспективы развития роста в район 0,7000 руб. подтвердятся при закреплении выше сопротивления 0,6620 руб., пока же до преодоления поддержки 0,6300 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции. Об ухудшении среднесрочных перспектив можно будет говорить при закреплении бумаг ниже 0,6000 руб." - пишет она в своем комментарии.

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