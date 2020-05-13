Торги по евро могут сместиться внутрь диапазона 79-79,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"

Спрос на отечественную валюту в среду, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс", может быть связан с присутствием на рынке регулятора. "В связи с этим не исключено, что будет повторная попытка пробиться ниже 73 рублей за доллар. Евро тоже держится на локальных минимумах, торгуясь в коридоре 79,5-79,9 рубля. В ближайшие часы торги могут сместиться внутрь диапазона 79-79,5", - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов.