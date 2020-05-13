Итог фондовой сессии среды во многом будет определяться данными по нефти в США и выступлением главы ФРС - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды продолжили движение в рамках диапазонов и стремились отступить от минимумов дня. Итог сессии во многом будет определяться данными по запасам нефти в США и выступлением главы ФРС США, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Весьма вероятно, что Пауэлл будет заверять инвесторов в готовности регулятора продолжать поддержку экономики всеми доступными способами, тем самым, отмечает специалист ИК, стремясь увеличить "аппетит" к риску.