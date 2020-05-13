Рынок держится в коридоре 2600-2630 пунктов индекса Мосбиржи, уход ниже уровня 2600 маловероятен - ИК "Фридом Финанс"

Внешний фон для российского рынка в среду умеренно-негативный, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Ключевые индексы в минусе из-за опасений прихода второй волна пандемии после снятия карантинных мер. Также настроения игроков снизила статистика из Европы за первый квартал. Нефть не добавляет позитива, торгуясь ниже планки 30 долларов после объявления о том, что в США возобновился рост запасов нефти и топлива - спрос не успевает за производством.

"Индекс Мосбиржи в минусе, теряет около 1%. Рынок держится в коридоре 2600-2630 пунктов. В своей нижней точке индекс доходил до минимумов с начала мая, но затем последовал быстрый отскок. Рост выше 2650 пунктов пока выглядит маловероятным, но все же возможным. Причин для снижения под отметку 2600 пока не просматривается", - отмечает эксперт ИК.

Акции демонстрируют в основном равномерную динамику. Выделяется из общей массы только Юнипро (+2%). Бумаги энергетиков дорожают на позитивном новостном фоне. "Так, Юнипро вошла в число компаний-лидеров первого квартала по объему сделок слияний и поглощений (через консолидацию финской Fortum долей в германской Uniper, которая, собственно, и владеет российской компанией), - указывает В. Емельянов. - Сигнал для покупки Юнипро также был усилен тем, что бумага сильно дешевела четыре предыдущие сессии подряд (в сумме почти на 12%). Мы ожидаем продолжение отскока до отметки 2790 рублей, что дает еще 4% краткосрочного потенциала прироста".

Среди дешевеющих бумаг больше всех теряют привилегированные акции Транснефти (-3,6%). Компания была исключена из индекса MSCI Russia. "Новость негативна, это ведет к снижению ликвидности на торгах префами Транснефти и ухудшает справедливую оценку компании рынком. Однако, по нашему мнению, у бумаги сейчас накоплен большой восстановительный потенциал", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" .