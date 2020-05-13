ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Verisk Analytics и считает потенциал их роста ограниченным, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Преимуществом Verisk являются самые высокие в секторе показатели рентабельности, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов. - Компания генерирует большие денежные потоки, направляет значительные средства на выкуп собственных акций.

Из-за негативного воздействия коронавируса предстоящие кварталы, скорее всего, будут непростыми для Verisk. В частности, вероятно усиление давления на показатели энергетического подразделения компании. В то же время бизнес-модель Verisk, основанная на цифровых технологиях и подписке, должна позволить ей успешно противостоять кризисным явлениям и показать быстрое восстановление после победы над кризисом. Между тем, на наш взгляд, акции Verisk справедливо оценены на текущих ценовых уровнях. И мы считаем потенциал их роста ограниченным".

Verisk Analytics - одна из ведущих компаний в области информационно-аналитических услуг. Аналитические продукты компании помогают пользователям из различных секторов экономики принимать решения и управлять рисками. Сильные позиции на рынке информационных услуг, широкий спектр высококачественных аналитических продуктов и устоявшаяся клиентская база позволяют Verisk демонстрировать неплохие финансовые результаты.