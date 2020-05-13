ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Eaton Corporation и подчеркивает, что компания все еще недооценена по всем ключевым мультипликаторам по отношению к основным конкурентам в секторе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. "Компания Eaton Corporation продолжает генерировать стабильный денежный поток, несмотря на крайне сложную рыночную конъюнктуру. Компания 10 лет подряд стабильно повышает дивиденды. Среднегодовые темпы роста дивидендов за последние 13 лет составляют 9%", - отмечает эксперт "ФИНАМа".

Компания Eaton предоставляет решения для эффективного управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствами и системами. Ключевым плюсом Eaton является диверсификация бизнеса, причем ее продукцией пользуются во всех основных промышленных сферах, благодаря чему компании удается демонстрировать стабильные финансовые результаты на протяжении многих лет.

Eaton за последние шесть лет увеличила свободный денежный поток в три раза - в 2019 году он составил $2,9 млрд (рекордный для Eaton), тогда как в 2020 году прогнозируется уже на уровне $2,3-2,7 млрд в связи с распространением коронавируса.

Финансовые результаты Eaton за первый квартал оказались нейтральными, несмотря на распространение COVID-19. Выручка компании в отчетном периоде уменьшилась на 10%, но при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий. В начале года ожидалось, что выручка без учета сделок по слияниям и поглощениям (organic sales) в первом квартале вырастет на 3%, но из-за вируса она просела на 7%. Однако операционная маржа бизнеса практически не изменилась, что, по мнению аналитика ГК "ФИНАМ", является позитивным моментом.