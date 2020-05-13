Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73-75 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73-75 руб./$, несмотря на повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центральным Банком России, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Рубль в среду остается вблизи значений открытия 73,6 руб./$, теряя в пределах 0,1%, индекс МосБиржи снижается на 1,3%. Динамика в российском сегменте останется сдержанной - котировки нефти на текущих уровнях вблизи $30/барр. выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля, однако росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центральным Банком России. В течение этой недели мы не видим поводов для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$", - отмечают эксперты банка.