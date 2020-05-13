ЦБ продолжает подстегивать спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк

Текущие доходности ОФЗ все еще предлагают заметную премию к ожидаемой ключевой ставке, что будет способствовать спросу на бумаги на аукционах Минфина со стороны локальных банков, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Минфин после двухнедельного перерыва вновь предлагает классические бумаги (с фиксированной ставкой купона), отмечают аналитики банка: 5,5-летние ОФЗ 26229 (YTM 5,39%) и бумаги нового 15-летнего выпуска ОФЗ 26233 в объемах 134 млрд руб. и 450 млрд руб., соответственно (остатки, доступные к размещению). Ориентиром для ОФЗ 26233 является полностью размещенный 14-летний выпуск ОФЗ 25225 с YTM 6,13%.

"Напомним, что на предыдущем аукционе спрос на ОФЗ составил 189 млрд руб. (из него 65% пришлось на короткие 3-летние бумаги), который позволил ведомству привлечь 133 млрд руб. (исходя из номинала). За две недели доходности вдоль кривой ОФЗ продолжили снижение, главным образом в коротком и среднесрочном сегментах (на 25-35 б.п.), при этом почти вся кривая (все бумаги с погашением менее чем через 10 лет) ушла ниже YTM 6%, а короткие бумаги - ниже YTM 5%. Например, выпуски 25084 и 26232, размещавшиеся на предшествующем аукционе, сейчас котируются с доходностями на 50 б.п. и 30 б.п. ниже уровней отсечек, соответственно. Основным фактором ценового роста ОФЗ послужили высказывания главы ЦБ РФ о том, что на следующем заседании в июне будет рассмотрен вопрос о снижении ключевой ставки сразу на 100 б.п. (до 4,5%), а также готовность запустить годовое РЕПО (с плавающей ставкой, равной ключевой) уже в конце мая с отменой размещения новых КОБР", - указывают специалисты Райффайзенбанка.

Текущие доходности ОФЗ все еще предлагают заметную премию к ожидаемой ключевой ставке (учитывая риторику регулятора, к концу года она может оказаться в диапазоне 4-4,5% годовых), что будет способствовать спросу на бумаги со стороны локальных банков и на аукционе в среду, считают аналитики. При этом наличие в перспективе длинных денег от ЦБ РФ снимает вопрос роста дефицита рублевой ликвидности в банковском секторе. Кроме того, банкам, которые все еще имеют избыток рублей и размещают их в КОБР (сейчас в них находится 1,5 трлн руб.), придется или положить рубли в депозит ЦБ РФ (но это не ВЛА), или покупать ОФЗ.

"В сравнении с локальными госбумагами других GEM ОФЗ являются одними из самых дорогих как по уровню доходностей, так и по спредам к ключевой ставке. В таких условиях ценообразование госбумаг будет сильно привязано к уровню ожидаемой ключевой ставки (премия к ней 50-150 б.п. в зависимости от дюрации в отсутствие притока нерезидентов, скорее всего, не опустится). По нашему мнению, озвученные президентом на этой неделе фискальные стимулы (~800 млрд руб.) могут вызвать некоторый инфляционный эффект, но не окажут влияния на курс монетарной политики ЦБ РФ", - отмечают специалисты Райффайзенбанка.