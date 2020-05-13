Высокий объем размещения ОФЗ может оказать поддержку рублю - "Нордеа банк"

Высокий объем размещения ОФЗ с потенциальным участием в нем нерезидентов может в среду оказать поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка". Внешний фон для рубля при этом остается скорее нейтральным в условиях сохранения цен на нефть вблизи отметки 30 долл./бар. и стабилизации ситуации на американском фондовом рынке после снижения на 2% накануне.

"Риском для рубля в рамках второй половины мая остается динамика распространения вируса после смягчения ограничительных мер в целом ряде стран. Если за смягчением ограничений последуют новые вспышки заболеваемости, настроения на рынках могут вновь ухудшиться, а давление на рубль может возобновиться", - отмечают эксперты банка.

На старте торгов рубль находится вблизи отметки 73,5 в паре с долларом и 79,8 в паре с евро. Ключевым событием для российского финансового рынка в среду выступят аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться впервые c 29 апреля. Рынку будут предложены бумаги с погашением в 2025 и в 2035 годах в размере доступных для размещения остатков. Аукционы, по мнению аналитиков "Нордеа банка", пройдут успешно с учетом большого перерыва с даты предыдущего аукциона, а также на фоне сигнала от Банка России, прозвучавшего в конце прошлой недели, о том, что ключевая ставка в ближайшее время может быть снижена до 4,5% с текущих 5,5%.