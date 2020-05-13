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13 мая 2020 года 12:03
Высокий объем размещения ОФЗ может оказать поддержку рублю - "Нордеа банк"
Высокий объем размещения ОФЗ с потенциальным участием в нем нерезидентов может в среду оказать поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка". Внешний фон для рубля при этом остается скорее нейтральным в условиях сохранения цен на нефть вблизи отметки 30 долл./бар. и стабилизации ситуации на американском фондовом рынке после снижения на 2% накануне. "Риском для рубля в рамках второй половины мая остается динамика распространения вируса после смягчения ограничительных мер в целом ряде стран. Если за смягчением ограничений последуют новые вспышки заболеваемости, настроения на рынках могут вновь ухудшиться, а давление на рубль может возобновиться", - отмечают эксперты банка. На старте торгов рубль находится вблизи отметки 73,5 в паре с долларом и 79,8 в паре с евро. Ключевым событием для российского финансового рынка в среду выступят аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться впервые c 29 апреля. Рынку будут предложены бумаги с погашением в 2025 и в 2035 годах в размере доступных для размещения остатков. Аукционы, по мнению аналитиков "Нордеа банка", пройдут успешно с учетом большого перерыва с даты предыдущего аукциона, а также на фоне сигнала от Банка России, прозвучавшего в конце прошлой недели, о том, что ключевая ставка в ближайшее время может быть снижена до 4,5% с текущих 5,5%.
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13 мая 2020 года 19:37
Москва. 13 мая. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.13 мая 2020 года 19:30
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран, а также на фоне возможной эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС откатились к круглым рубежам 2600 и 1100 пунктов. читать дальше
.13 мая 2020 года 19:30
"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг GDR и акций анализируемых золотодобывающих компаний до "держать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний на 6-22%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг... читать дальше
.13 мая 2020 года 19:19
Москва. 13 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 мая 2020 года 19:17
Российские компании в мае-июле будут закрывать реестры для финальных выплат акционерам за 2019г, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Текущий дивидендный сезон станет крупнейшим в истории рынка с совокупным объемом выплат 1,91 трлн руб., что превысит уровень прошлого года на 6%. Выплаты дивидендов... читать дальше
.13 мая 2020 года 18:35
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:57
Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим,... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:25
Один из главных вопросов - пойдет ли ФРС на официальное введение отрицательных ставок - "ВТБ Капитал"
Ведущие центробанки, и в первую очередь американский Федрезерв,в ходе нынешнего кризиса предприняли ряд шагов по предотвращению потенциальных проблем с ликвидностью, ориентируясь прежде всего на проблемы на денежном рынке и рынке репо, имевшие место в период кризиса 2007-2009 гг., говорится в... читать дальше
.13 мая 2020 года 16:46
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость акций "ОР", рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", составляет 80 рублей, что... читать дальше
.13 мая 2020 года 16:28
Локальное падение интереса к рисковым активам можно расценивать как момент для долгосрочных покупок - БКС Брокер
ременный спад инвестиционной активности и сокращение интереса к рисковым активам, которое произошло за счет ряда негативных внешних факторов, можно рассматривать в качестве благоприятного момента для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его... читать дальше
.13 мая 2020 года 16:08
Акции РусГидро в среднесрочной перспективе пытаются продолжить восходящее движение - ИК "Велес Капитал"
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "РусГидро" в краткосрочной перспективе не показывают ярко выраженного тренда, в то время как в среднесрочной пытаются продолжить восходящее движение. "Перспективы развития роста в район 0,7000 руб.... читать дальше
.13 мая 2020 года 15:36
Москва. 13 мая. Доллар и евро несколько усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.13 мая 2020 года 15:35
Спрос на отечественную валюту в среду, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс", может быть связан с присутствием на рынке регулятора. "В связи с этим не исключено, что будет повторная попытка пробиться ниже 73 рублей за доллар. Евро тоже держится на локальных минимумах, торгуясь в коридоре... читать дальше
.13 мая 2020 года 15:02
Итог фондовой сессии среды во многом будет определяться данными по нефти в США и выступлением главы ФРС - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды продолжили движение в рамках диапазонов и стремились отступить от минимумов дня. Итог сессии во многом будет определяться данными по запасам нефти в США и выступлением главы ФРС США, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Весьма... читать дальше
.13 мая 2020 года 14:33
Рынок держится в коридоре 2600-2630 пунктов индекса Мосбиржи, уход ниже уровня 2600 маловероятен - ИК "Фридом Финанс"
Внешний фон для российского рынка в среду умеренно-негативный, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Ключевые индексы в минусе из-за опасений прихода второй волна пандемии после снятия карантинных мер. Также настроения игроков снизила статистика из Европы за... читать дальше
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