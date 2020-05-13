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13 мая 2020 года 11:38

Рынок акций РФ утром откатился к 2600п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, лидирует Транснефть

Москва. 13 мая. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран, а также на фоне возможной эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС откатились в район рубежей 2600 и 1100 пунктов соответственно, при этом лидерами снижения выступили "префы" "Транснефти" на новостях об исключении бумаг из индекса MSCI Russia.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2607,15 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1115,03 пункта (-2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 73,67 рубля (-0,04 рубля).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" (-3,1%) по итогам майского полугодового пересмотра, говорится в сообщении индексного провайдера. Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции "Транснефти" пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI. Итоги очередного полугодового пересмотра MSCI Russia Index были объявлены в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени. Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6% и -2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2020 года снизилась на 21,6% и составила 230,149 млрд руб. по сравнению с 293,393 млрд руб. в январе-апреле 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации. В апреле чистая прибыль Сбербанка упала в 6,6 раза - до 11,4 млрд руб. против 75,2 млрд руб. годом ранее.

Подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американо-китайские отношения вновь оказались в центре внимания трейдеров, что способствовало ухудшению внешнего фона. Поводом для распродаж акций, в частности, послужили новости, что американские сенаторы затребовали у Китая отчета о начале и разрастании эпидемии коронавируса. В противном случае Китаю грозят санкции. Соответствующие законопроекты уже внесены в Сенат.

Других тем, способных вызвать движение биржевых активов, сейчас практически нет. Похоже, что и у американских властей нет больше других забот, кроме как заработать себе политические очки на китайской теме. Не исключено, что как только она начнет иссякать, внимание перекинется на Россию, тем более, что выборы в США не за горами и всем кандидатам нужен образ врага.

Нет никаких изменений и на рынке нефти, которая пока не может закрепиться на уровне $30 за баррель Brent. Волатильность торгов в последние дни резко снизилась, а как это часто бывает, после консолидации стоит ждать сильного движения, но пока непонятно, в какую сторону: ни для роста, ни для снижения фундаментальных оснований пока не видно, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что индекс МосБиржи в ближайшей перспективе способен достичь уровня 2600 пунктов.

Настроения на глобальных рынках в середине недели сместились в сторону снижения аппетита к риску из-за опасений повторной вспышки эпидемии коронавируса в странах, которые начали снимать ограничения. Один из ведущих экспертов Белого дома инфекционист Энтони Фаучи в своем выступлении перед Конгрессом предостерег законодателей от преждевременного запуска американской экономики в текущей эпидемиологической обстановке, что идет в разрез с планами президента США Дональда Трампа вернуться к нормальному функционированию страны и восстановлению занятости.

Негативное влияние на сантимент оказали и риски в связи с обвинениями КНР со стороны США. В СМИ появилась информация о готовящемся республиканцами законопроекте о введении санкций в отношении Китая. Очередное обострение между странами на фоне кризиса в мировой экономике и слухи о пересмотре или отмене первой фазы сделки добавляют неопределенности.

Также представители ФРС США в очередной раз в своих выступлениях отметили разрушительное действие коронавируса и необходимость дополнительных фискальных мер поддержки. В конце недели в Конгрессе должно состояться обсуждение нового плана поддержки американской экономики на $3 трлн, который, впрочем, пока полностью не согласован. Повлиять на настроения участников рынка способно выступление в среду главы ФРС Джерома Пауэлла, считает аналитик.

На нестабильном внешнем фоне индекс МосБиржи в ближайшей перспективе способен уйти к уровню 2600 пунктов. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключено усиление негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок, полагает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ФРС начала покупать бумаги торгуемых на бирже фондов (ETF), которые инвестируют в корпоративные долги, но рынку очередной механизм количественного смягчения не помог. Всему виной вновь президент США Дональд Трамп, который предписал Федеральному пенсионному фонду свернуть планы инвестирования в китайские ценные бумаги. Это решение будет иметь долгосрочные последствия для финансового рынка КНР, так как вслед за этим от инвестиций могут отказаться корпоративные и частные фонды.

В Конгрессе также заговорили о санкциях против КНР в связи с нарушением прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Кроме того, вызывает опасения информация о появлении новых очагов распространения COVID-19 в странах, которые начали смягчать карантинный режим.

Нефть вновь находится под давлением, а торговые отношения США и КНР под риском. Также появляются риски второй волны COVID-19 на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран. Соответственно, можно ожидать от рынка акций РФ нейтральной или негативной динамики. Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ, считает Кочетков.

В США индексы после роста в начале торгов во вторник завершили день максимальным с начала мая падением, потеряв 1,9-2,1% на опасениях, что снятие ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, может привести ко второй волне пандемии COVID-19.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем, а ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,1-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 ушел в "минус" на 0,1%).

ВВП Великобритании в первом квартале упал на 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - соответственно на 2,5% и 2,1%, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в среду также корректируется вниз после роста накануне, подогретого надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $29,1 за баррель (-2,9% и +1,2% во вторник), июньская цена WTI - $25,29 за баррель (-1,9% и +6,8% накануне).

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с. Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране (17:30 МСК). Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,9% и +5,2% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,436 млрд рублей (из них 4,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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