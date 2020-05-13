Доходность ОФЗ продолжает снижаться - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка подтверждают рекомендацию позиционироваться в сравнительно коротких ОФЗ, ожидая достижения уровня доходности 4,5-4,6% в ближайшее время, говорится в обзоре инвестбанка.

"Рынок ОФЗ снова показал сильные результаты по итогам прошедшей недели. Доходности бумаг на коротком и среднем участках кривой снизились на 13-20 б.п., на длинном отрезке - на 2-8 б.п., угол наклона кривой 10-3л увеличился до 92 б.п. Динамику бумаг определила мягкая тональность председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной, заявившей о том, что в ходе последнего заседания ЦБ РФ 24 апреля рассматривалась возможность снижения ставки сразу на 100 б.п., и такой шаг будет рассмотрен в ходе следующего заседания ЦБ РФ по ставке. За первые две недели мая иностранные инвесторы сократили вложения в ОФЗ на 14 млрд руб., против притока в 59 млрд руб. в апреле", - отмечают эксперты Газпромбанка.

Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям, на этой неделе сохранится сравнительно низким - ~15 млрд руб. (~21 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям также будет минимальным - ~0,1 млрд долл. (~0,7 млрд долл. неделей ранее).