Постепенное снятие ограничений и восстановление деловой активности в ближайшее время будут оказывать поддержку российским евробондам - Промсвязьбанк

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Доходность Russia`29 во вторник снизилась ещё на 4 б.п. - до 2,78% годовых. Российские евробонды постепенно сокращают премию к UST, показывая лучшую динамику среди сопоставимых ЕМ благодаря сильным макроэкономическим метрикам. Постепенное снятие ограничений и восстановление деловой активности в ближайшее время будут оказывать поддержку российским евробондам, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Однако снижение аппетита к риску на фоне ускорения распространения COVID-19 в мире ограничивает потенциал сужения премии к UST. До конца этой недели ожидаем, что доходность Russia`29 будет находиться ближе к нижней границе диапазона 2,75-2,85% годовых", - отмечает специалист банка Дмитрий Монастыршин.