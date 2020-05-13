Индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе способен уйти к уровню 2600 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе способен уйти к уровню 2600 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. "В среду индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2600-2650 пунктов, для акцентированного повышательного движения поводов пока нет. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок", - полагает эксперт.

Настроения на глобальных рынках в середине недели, на взгляд Романа Антонова, сместились в сторону снижения аппетита к риску из-за опасений повторной вспышки эпидемии коронавируса в странах, которые начали снимать ограничения. Один из ведущих экспертов Белого дома инфекционист Э. Фаучи вчера в своем выступлении перед Конгрессом предостерег законодателей от преждевременного запуска американской экономики в текущей эпидемиологической обстановке, что идет в разрез с планами Д. Трампа вернуться к нормальному функционированию страны и восстановлению занятости.

"Негативное влияние на сантимент оказали и риски в связи с обвинениями КНР со стороны США, - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка. - В СМИ появилась информация о готовящемся республиканцами законопроекте о введении санкций в отношении Китая. Очередное обострение между странами на фоне кризиса в мировой экономике и слухи о пересмотре или отмене первой фазы сделки добавляют неопределенности. На этом фоне индекс S&P 500 и Nasdaq снизились на 2,0%, а Dow Jones на 1,9%".

Также представители ФРС США в очередной раз в своих выступлениях отметили разрушительное действие коронавируса и необходимость дополнительных фискальных мер поддержки. В конце недели в Конгрессе должно состояться обсуждение нового планы поддержки американской экономики на 3 трлн долл., который, впрочем, пока полностью не согласован.

"Ситуация на мировых фондовых рынках в целом на утро среды выглядит смешанной. Азиатским площадкам удалось отыграть часть потерь, символический рост показывают фьючерсы на американский рынок, а нефть Brent не может закрепиться выше 30 долл. барр. Повлиять на настроения участников рынка сегодня способно выступление главы ФРС Дж. Пауэлла", - заключает Р. Антонов.