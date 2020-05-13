Рубль повышается к доллару и евро на старте торгов, несмотря на негативную динамику цен на нефть

Москва. 13 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль умеренно дорожает к бивалютной корзине, несмотря на небольшую негативную динамику цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,56 руб./$1 (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,75 руб./EUR1 (-18 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,36 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,06 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на старте торгов, несмотря на слегка снижающуюся нефть. Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран.

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции. Новые случаи зарегистрированы в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

В среду трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на онлайн конференции Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, хотя Пауэлл вряд ли затронет планы регулятора относительно курса денежно-кредитной политики, поскольку следующее заседание ФРС состоится только через месяц, отмечает Bloomberg.

Инвесторы начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после роста накануне, поддержанного надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 1,37% - до $29,57 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,2%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,47% - до $25,66 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 6,8% по итогам предыдущих торгов, поднявшись до максимальной отметки с 6 апреля.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.