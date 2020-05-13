Цены на Brent в районе $30 за баррель выглядят справедливым компромиссом между рисками и позитивными ожиданиями - БКС

Нефтяные котировки остаются в прежнем торговом диапазоне $29-32 за баррель Brent на фоне сохраняющейся неопределенности относительно рыночного баланса в мае, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Сделка ОПЕК+ стартовала в начале мая, но данных для оценки ее эффективности пока недостаточно. В США и Европе началось постепенное смягчение карантина, но сохранились риски повторного всплеска заболеваний. На этом фоне цены на Brent в районе $30 за баррель выглядят справедливым компромиссом между рисками и позитивными ожиданиями, считает специалист компании.

"С технической точки зрения, пробой границ $29-32 может стать сигналом о перемене сентимента и предвосхитить дальнейшее направление движения. В базовом сценарии более вероятным выглядит рост с перспективой достижения апрельских максимумов в районе $35-36 за баррель", - пишет И. Галактионов в своем комментарии.