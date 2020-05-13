Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2590-2690 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник к концу торгов незначительно выросли и остались в рамках диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, отмечает ИК "Велес Капитал" в своем комментарии. "Резкое ухудшение настроений на американских биржах во вторник, вероятно, заставит индикаторы на открытии продвинуться ближе к нижним границам "боковиков", но вряд ли будет способствовать их пробитию. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2590-2690 пунктов", - прогнозирует аналитик ИК Елена Кожухова.