13 мая 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: ухудшение внешнего фона скажется на открытии торгов акциями в среду
Резкое ухудшение настроений на американских биржах накануне, вероятно, заставит индикаторы на открытии продвинуться ближе к нижним границам "боковиков", полагают аналитики.
ИК "Велес Капитал"(Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник к концу торгов незначительно выросли и остались в рамках диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Резкое ухудшение настроений на американских биржах накануне, вероятно, заставит индикаторы на открытии продвинуться ближе к нижним границам "боковиков", но вряд ли будет способствовать их пробитию. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2590-2690 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть вновь находится под давлением, а торговые отношения США и КНР под риском. Также появляются риски второй волны COVID-19 на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран. Соответственно, ждём от рынка нейтральной или негативной динамики".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы отскакивают в среду утром на 0,7%, ждем открытия российского рынка акций не очень сильным падением, примерно на 0,3%. Нет никаких изменений на рынке нефти, которая продолжает стоить около 30 долларов за баррель. Волатильность торгов в последние дни резко снизилась. Как это часто бывает, после консолидации стоит ждать сильного движения, но пока непонятно в какую сторону: ни для роста, ни для снижения фундаментальных оснований пока не видно".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,5-1%, в районе 2615-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на улучшение условий на нефтяном рынке в последние недели на нестабильном внешнем фоне, индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе способен уйти к уровню 2600 пунктов. Сегодня же индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2600-2650 пунктов, для акцентированного повышательного движения поводов пока нет. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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