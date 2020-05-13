Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ в среду - "Открытие Брокер"

Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль большую часть вторника укреплял свои позиции, реагируя на растущую нефть. Впрочем, к вечеру сил у него почти не осталось и завоевания дня сошли на нет, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Минфин в среду проведёт аукционы ОФЗ, которые покажут реальный спрос на рублёвые долговые инструменты. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Облигации размещаются в объёме остатков, доступном к размещению в каждом выпуске.

Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ, считает А. Кочетков.