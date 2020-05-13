Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 13 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил в минусе торги во вторник, продемонстрировав сильнейшее однодневное падение с начала мая. Участники торгов оценивали меры, направленные на перезапуск национальных экономик, опасаясь, что в результате снятия ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, есть риск возникновения второй волны пандемии. Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. "Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны. Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку (COVID-19), которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Негативом для рынка является снижение американских фондовых индексов, зафиксировавших сильнейшее однодневное падение с начала мая. Индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,41%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,18%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:06 МСК снизился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после роста накануне, поддержанного надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $29,51 за баррель, что на 1,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник контракт подорожал на 1,2%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,81% - до $25,57 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 6,8% по итогам предыдущих торгов, поднявшись до максимальной отметки с 6 апреля.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с. Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции. "Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в твиттере во вторник. "В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил президент США.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,471 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,196 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (9-12 мая) 0,19%, поднявшись до 682,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+2,25%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (+1,47%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,1%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-1,14%), "МТС-001P-06" (-0,66%) и "Транснефть-001P-08" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние бонды с колл-опционом через два года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей 20 мая. Ранее в качестве предварительной даты открытия книги заявок на бонды данной серии называлось 13 мая. Ориентир ставки 1-го купона - около 8,5%. Дата начала размещения будет объявлена позднее. Облигации размещаются в рамках программы П01-БО объемом 24,65 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выкупило по оферте 4 тыс. 122 облигации серии БО-ПО1 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 4,1% выпуска. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") допустило дефолт по облигациям серии 001Р-02 и 001Р-03 объемом по 1,5 млрд каждый выпуск, не выплатив купонный доход в размере около 120 млн рублей. По пятилетним облигациям серии 001Р-02 эмитент не выплатил проценты за 2-й купонный период в размере 68,19 млн рублей, по трехлетним облигациям серии 001Р-03 - проценты за 2-й купонный период в размере 52 млн рублей. Выплата 2-го купона по облигациям обеих серий должна была производиться 31 марта. Эмитент не сообщал о техдефолте. Как следует из сообщений представителя владельцев облигаций, у держателей бондов появилось право требовать полного досрочного погашения обоих выпусков. ООО "УАХМ-Финанс" разместило два выпуска в марте 2018 года. Ставка первого купона облигаций серии 001Р-02 была установлена на уровне 4% годовых, серии 001Р-03 - на уровне 3% годовых. Ставки 2-5-го купонов облигаций серии 001Р-02 и 2-3-го купонов бондов серии 001Р-03 приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрена индексация номинала: в день размещения номинал равен 1 тыс. рублей, ежедневно он увеличивается для серии 001Р-02 на 19,178 копейки, серии 001Р-03 - на 21,918 копейки.