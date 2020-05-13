Открытие индекса Мосбиржи в среду состоится с понижением в пределах 0,5-1% - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду состоится с понижением в пределах 0,5-1%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,5-1%, в районе 2615-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает Виталий Манжос.