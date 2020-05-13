Доллар продолжает консолидироваться в диапазоне 73-75 рублей - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в среду перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. И если ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется в районе 29,5 доллара за баррель, что не дает поводов для направленного движения в рубле, то поддержку ему окажет динамика валют развивающихся стран, которые с утра в большинстве своем демонстрируют укрепление, указывает он в своем комментарии.

"В сложившихся обстоятельствах в начале сессии рубль попытает отыграть часть потерь вторника, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,5. Однако в дальнейшем спрос на рисковые активы может снизиться, что позволит американской валюте восстановить позиции и сделать шаг к середине диапазона 73-75 рублей, в котором она консолидируется в последние недели. Противовесом данному движению может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent попытается отыграть отметку 30 долларов за баррель, что сдержит подъем пары доллар/рубль. Отметим, что выход из коридора 73-75 рублей может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара", - пишет Б. Зварич.