Нефть дешевеет

Участники торгов оценивают меры, направленные на перезапуск национальных экономик, опасаясь, что в результате снятия ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, есть риск возникновения второй волны пандемии.

"Экономические опасения по-прежнему занимают центральное место. Несмотря на то, что экономики открываются, это будет происходить медленно", - отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует CNBC.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. "Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку (COVID-19), которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

Нил Кашкари, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, ожидает "постепенного, сдержанного восстановления" экономической активности в США после пандемии COVID-19, тогда как глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что экономике потребуются дополнительные фискальные стимулы, если уровень безработицы продолжит расти.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что восстановление экономики США, вероятно, будет неравномерным, что может создать проблемы для финансовой системы.

В понедельник ФРБ Нью-Йорка сообщил, что со вторника начнет выкупать ETF с привязкой к корпоративным облигациям, имеющим преимущественно инвестиционные рейтинги, в рамках одной из экстренных программ, созданных Федрезервом.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,5% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы инфляции замедлились до минимума с октября 2015 года.

При этом потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца упали на 0,8% в помесячном выражении после снижения на 0,4% в марте. Снижение показателя стало максимальным с 2008 года.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4% в годовом выражении и снижение на 0,8% в помесячном, сообщает Trading Economics.

В то же время годовые темпы роста стоимости продуктов питания стали максимальными с февраля 2012 года - 3,5%. Рост цен на продукты питания в месячном выражении стал максимальным с февраля 1974 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,1% в марте. Это сильнейшее падение показателя за всю историю наблюдений с 1957 года. В годовом выражении индекс увеличился на 1,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,2% и повышение второго на 1,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в апреле упал до минимальной отметки за семь лет - с марта 2013 года, говорится в сообщении Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

Значение показателя составило 90,9 пункта по сравнению с 96,4 пункта в марте. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 84,8 пункта, по данным Econoday.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) опустились по итогам торгов на 0,2%. Глава компании Илон Маск в понедельник объявил о возобновлении производства автомобилей на предприятии в Калифорнии, несмотря на действующий запрет местных властей.

Акции Hertz Global Holdings Inc. подешевели на 9,1%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, отчиталась об увеличении убытка в первом квартале.

Цена бумаг PNC Financial Services Group (SPB: PNC) Inc. снизилась на 2,1%. Крупнейший акционер BlackRock (SPB: BLK) Inc. сообщил о намерении избавиться от своей 22%-ной доли в американской инвестиционной компании. Бумаги BlackRock подешевели на 7,8%.

Рыночная стоимость американской Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. упала на 14,9%. Компания, работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что ее будущее находится под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга.

Капитализация GrubHub Inc. (SPB: GRUB) подскочила на 29,1% на фоне сообщений СМИ о том, что американская Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. ведет переговоры о приобретении сервиса доставки еды. Акции Uber подорожали на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 457,21 пункта (1,89%) - до 23764,78 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 60,20 пункта (2,05%) и составил 2870,12 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 189,79 пункта (2,06%) - до 9002,55 пункта.

Все три индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику с 1 мая. При этом Nasdaq Composite прервал череду повышений, продолжавшуюся в течение шести сессий.

"Азиатские акции движутся вниз вслед за американским рынком после предупреждений о преждевременном восстановлении экономики, а также на беспокойстве по поводу комментариев региональных руководителей Федерального резерва", - полагает главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

В частности, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер полагает, что восстановление экономики США, вероятно, будет неравномерным, что может создать проблемы для финансовой системы.

Индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,4%.

Котировки бумаг телекоммуникационной SoftBank Group снижаются на 1,9%, автомобильной Toyota Motor - также на 1,9%.

Между тем акции производителя электроники Sony дорожают на 0,1%.

Профицит счета текущих операций Японии в марте сократился до 1,917 трлн иен по сравнению с 2,787 трлн иен в том же месяце годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали 2,21 трлн иен, сообщает Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Безработица в Южной Корее в апреле осталась на уровне предыдущего месяца - 3,8%, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Годом ранее она составляла 4%.

Количество безработных за прошедший месяц сократилось на 3 тыс. - до 1,051 млн человек. Число занятых уменьшилось на 38 тыс. и составило 26,504 млн человек. Доля участия населения в рабочей силе упала до 61,6% с 62,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,18%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 1,3%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

При этом акции нефтепроизводителя PetroChina снижаются на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:06 МСК снизился на 0,3%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавляют в цене 1,1% и 1,5% соответственно.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) продает 55%-ный пакет акций подразделения, занимающегося управлением активами состоятельных людей, Colonial First State глобальной инвестфирме KKR & Co. Inc. и планирует получить от этой сделки 1,7 млрд австралийских долларов. Также банк объявил о том, что зарезервировал 1,5 млрд долларов ($969 млн) на возможные потери по кредитам из-за негативного влияния пандемии COVID-19.

CBA также опубликовал отчетность, согласно которой его неаудированная чистая прибыль в первом квартале составила около 1,3 млрд долларов. Сам банк не привел показателей для сравнения, но годом ранее он сообщал о прибыли в 1,75 млрд долларов, отмечает The Wall Street Journal.

Котировки акций CBA повышаются в среду на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после роста накануне, поддержанного надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:05 МСК составляет $29,55 за баррель, что на $0,43 (1,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник контракт подрожал на 1,2%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,12 (0,47%) - до $25,66 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 6,8% по итогам предыдущих торгов, поднявшись до максимальной отметки с 6 апреля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

"Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в твиттере во вторник.

"В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил президент США.

Согласно ежемесячному прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), страны не-ОПЕК в 2020 году снизят свою добычу на 2,4 млн б/с по сравнению с ожидаемым падением на 0,2 млн б/с в предыдущем отчете. Основной причиной является скоординированное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Самое большое сокращение ожидается в России, США и Канаде.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.