Рынок акций в среду откроется падением примерно на 0,3% - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы отскакивают в среду утром на 0,7%, и аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия российского рынка акций не очень сильным падением, примерно на 0,3%. Нет никаких изменений на рынке нефти, которая продолжает стоить около 30 долларов за баррель. "Волатильность торгов в последние дни резко снизилась. Как это часто бывает, после консолидации стоит ждать сильного движения, но пока непонятно в какую сторону: ни для роста, ни для снижения фундаментальных оснований пока не видно", - указывает он в своем комментарии.