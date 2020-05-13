Вероятно нейтральное открытие валютного рынка в среду - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль во вторник опускалась к отметке 73, но даже не стала пытаться протестировать сильную поддержку в районе 72,7. Более того, констатирует аналитик "Алор Брокер", с ухудшением внешнего фона во второй половине дня рубль начал слабеть. В среду специалист ждет нейтрального открытия валютного рынка, Но шансы того, что пара доллар/рубль пойдет к отметке 75,5, где расположена верхняя граница "боковика", все-таки больше, отмечает он, нежели тестирования поддержки.