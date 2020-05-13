MSCI удалил "префы" Транснефти из индекса MSCI Russia по итогам пересмотра, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) по итогам майского полугодового пересмотра, говорится в сообщении индексного провайдера.

Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции "Транснефти" пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI.

Итоги очередного полугодового пересмотра MSCI Russia Index были объявлены в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени.

Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.