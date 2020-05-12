Рубль вечером умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,5 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,94 копейки - до 76,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне нефти, котировки которой растут на сообщениях о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК. Опережающий рост рубля к доллару и менее заметная динамика в паре с евро связаны с падением котировок американской валюты на Forex, в том числе к евро, после того, как президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки до отрицательных величин.

В то же время инвесторы отыгрывают намерение ряда стран смягчить жесткие ограничения, введенные ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. С одной стороны, участники торгов позитивно оценивают меры, направленные на перезапуск национальных экономик, с другой - опасаются, что в результате снятия ограничительных мер есть риск возникновения второй волны пандемии.

За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник местный комитет здравоохранения. В воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Рост числа инфицированных после ослабления ограничительных мер также наблюдается в Германии и Южной Корее.

Во вторник в Сенате Конгресса США в формате видеоконференции пройдут слушания на тему борьбы с коронавирусом. Представитель команды Белого дома ответит на вопросы сенаторов, которые сосредоточатся на том, чтобы выяснить, насколько эффективно действовала администрация президента США в борьбе с пандемией.

Один из ведущих врачей в команде Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи намерен заявить в ходе слушаний, что США могут столкнуться с серьезными негативными последствиями, если будут снимать ограничения и возобновлять экономическую деятельность слишком быстро.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, очередная неделя на внутреннем валютном рынке началась относительно спокойно, хотя рынки и продолжают нервно реагировать на противостояние между США и Китаем. "Кроме того, участников рынка настораживают новые вспышки коронавируса в Азии и прогнозы о возможности второй волны эпидемии в Европе. В свою очередь, драйверами продолжают оставаться пятничные комментарии Набиуллиной и интервью министра финансов Антона Силуанова. Глава ЦБ подтвердила решимость регулятора продолжать снижать ключевую ставку, что привело к снижению доходностей ОФЗ на длинном конце кривой и укреплению рубля к доллару. Министр финансов уточнил новые параметры бюджета, и, по его словам, теперь бюджет будет рассчитываться из цены URALS в $30 за баррель, а не $57, как в прошлом прогнозе, в то время как дефицит бюджета достигнет 4%. Также будут сокращены бюджетные расходы при полном сохранении социальных расходов. Выпадающие доходы будут компенсированы за счет средств ФНБ и средств от продажи доли в Сбербанке (MOEX: SBER). Эти новости были положительно восприняты игроками и привели к росту рынков, а также укреплению рубля", - подчеркнул Хомяков.

Президент РФ Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в РФ на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом. Он подчеркнул, что с 12 мая и до полного выхода из режима ограничений санитарные требования должны быть сохранены, исключены любые массовые мероприятия, сохранен режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Путин также заявил, что власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики. "Сейчас в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, мы с правительством это все подробно проработали", - сказал Путин. Он напомнил, что власти ранее сформировали перечень пострадавших отраслей и предприятий, который постоянно расширяется. "Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним", - отметил президент РФ.

По словам аналитиков Райффайзенбанка, Путин вместе с отменой режима нерабочих дней анонсировал третий пакет мер поддержки экономики, итоговая стоимость которых оценивается в 800 млрд рублей, и основную долю займут расходы на программу по льготному кредитованию (около 300 млрд рублей, налоговые каникулы (200 млрд рублей) и выплаты семьям (250 млрд рублей).

"МСП, пострадавшим от ограничительных мер, спишут все налоги (кроме НДС) за второй квартал 2020 года и дадут возможность брать льготные кредиты под 2% на выплату зарплаты из расчета в один МРОТ на работника в целях сохранения занятости. В свою очередь, для семей с детьми с 1 июня будут введены единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а для неработающих родителей будет увеличено пособие по уходу за ребенком (до 6,7 тыс. рублей в месяц). Хотя бизнес просил больше прямой поддержки и каникулы по НДС, а население, возможно, нуждалось бы в более существенных суммах трансфертов, на наш взгляд, позитивно, что власти решились на подобные меры", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,18% - до $29,98 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,63% - до $25,5 за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Президент США Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции. "Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в "Твиттере" во вторник. "В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил Трамп.

ЦБ РФ 7 мая продал валюту на 14,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 20,4% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 18,6 млрд рублей.

Банк России во вторник, 12 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 540 млрд рублей (при лимите 540 млрд рублей и спросе 809,5 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 мая, банки разместили 614 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 614 млрд рублей) в среднем по ставке 5,4% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 12 мая провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 542,1 млрд рублей при спросе 542,1 млрд рублей и лимите 900 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,42% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 31-го выпуска КОБР. Объем размещения составил 201 млрд 876,6 млн рублей при спросе 252 млрд 955,8 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0013% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 13 мая на 43,99 копейки, до 73,4326 руб./$1, и опустил курс евро на 56,45 копейки, до 79,4394 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 32,5 копейки по отношению к прошлому четвергу, когда из-за праздничных майских каникул состоялись последние торги данным контрактом, и составил 73,3146 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:05 МСК опустился на 28,12 копейки и составил 73,2894 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 676,312 млн, из которых $610,259 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 66,053 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился к прошлому четвергу на 41,38 копейки, до 79,4314 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 МСК уменьшился на 32,41 копейки и составил 79,3909 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR451,393 млн, из которых EUR202,405 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR248,938 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленные изменения во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 21 базисный пункт (б.п.) - до 5,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 5,75% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. - до 6,99% и 6,06% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 6,12% годовых.