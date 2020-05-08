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08 мая 2020 года 19:55

Рынок акций РФ на межпраздничной неделе консолидировался

Рынок акций РФ на межпраздничной майской неделе консолидировался при смешанной blue chips и индексов в рамках фиксации прибыли игроками из-за сохранения карантинных ограничений в стране (в Москве режим самоизоляции был продлен властями до конца мая), в то время как внешние фондовые площадки и нефть показали позитивную динамику на ожиданиях постепенного восстановления экономики и спроса на нефть после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 30 апреля по 6 мая составил порядка $110 млн (третья неделя оттока) против оттока $70 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $20 млн по сравнению с оттоком $10 млн на предыдущей неделе. По всей видимости, чистый приток в фонды акций, ориентированные только на Россию, был обеспечен за счет Pictet - ориентированного на Россию фонда акций, который отчитался о недельных притоках в размере $26 млн, обеспечив российским фондам общий положительный результат.

В период с 4 по 8 мая индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 2641,55 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 1136,34 пункта на фоне снижения доллара до 73,23 руб./$1 (-1,17 рубля). Июльская нефть Brent за неделю выросла на 13,2% или $3,52 (до $30,18 за баррель).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками на вернувшихся опасениях возобновления торговой войны США и Китая; откат смягчила подросшая нефть (Brent вечером поднялась к $28 за баррель) на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса на рынке после вступления с 1 мая сделки ОПЕК++. Индекс МосБиржи просел к 2625 пунктам, индекс РТС откатился ниже 1100 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 мая в эфире телеканала Fox News, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США в последнюю неделю апреля сократилось на 53 единицы - до 325 установок (седьмая неделя снижения подряд).

Во вторник рынок акций РФ отыграл просадку начала недели благодаря росту внешних фондовых площадок и раллирующей нефти (Brent превысила $30 за баррель) на надеждах на постепенное восстановление экономики после снятия карантина по COVID-19; индекс МосБиржи отскочил выше 2650 пунктов, индекс РТС - выше 1130 пунктов, при этом лидерами подъема выступили бумаги нефтяных компаний

В среду подъем рынка сменился откатом к закрытию торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью (Brent просела к $29 за баррель) после ралли, подогретого ранее ожиданиями постепенного сокращения предложения и восстановления спроса благодаря ослаблению карантинных ограничений во многих странах мира. Индекс МосБиржи просел к 2630 пунктам, РТС - к 1110 пунктам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет.

Лидерами роста выступили "префы" "Россетей" (+11,4%) на новостях о рекордных дивидендах: совет директоров рекомендовал утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд руб. (на "обычку" - 0,0885 рубля, на "преф" - 0,1893 рубля). С учетом выплат за I квартал объем дивидендов за год может достигнуть 23 млрд руб. (в 4 раза больше выплат за всю историию), отсечка реестра акционеров - 11 июня 2020 года.

В США отчет института ADP показал падение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн (отчет учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости). Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

Подросли акции "Объединенной вагонной компании" (+2,8%) после выхода отчета за 2019 год по МСФО: чистая прибыль за год составила 3,1 млрд руб. против убытка в 9,8 млрд рублей годом ранее.

В четверг рынок акций вновь подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent подскочила к $31 за баррель) на ожиданиях постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, а также надеждах на восстановление спроса на сырье, что подогревалось неплохой статистикой из Китая по внешней торговле за апрель после прохождения в стране пика пандемии COVID-19. Индекс МосБиржи подрос до 2634 пунктов, РТС превысил 1126 пунктов.

В США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 3,169 млн при прогнозах роста на 3 млн. За последние семь недель общее число заявок достигло 33 млн.

Просели акции "Юнипро" (-4,1%) на фоне известий, что чистая прибыль в I квартале упала на 23% (до 4,8 млрд рублей), а компания планирует выплатить дивиденды в декабре 2020 года в размере 7 млрд рублей вместо ранее ожидавшихся 11 млрд рублей из-за ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 года. Прогноз дивидендных выплат на 2021 и 2022 годы "Юнипро" сохранила на прежнем уровне.

В пятницу попытки "медведей" зафиксировать прибыль перед выходными на фоне слабости нефти были нивелированы ростом внешних фондовых площадок на новостях о переговорах между торговыми представителями Китая и США, а также статистикой по рынку труда США за апрель, оказавшейся лучше пессимистичных прогнозов. Так, число рабочих мест в США упало на 20,5 млн при прогнозах снижения на 22 млн, безработица подскочила до 14,7%, при прогнозах роста до 16%. Реакция внешних рынков акций оказалась позитивной.

Нефть Brent после тестирования на неделе отметки $32 за баррель, в пятницу торговалась в районе $30 за баррель, завершив неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

По итогам недели с 4 по 8 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели акции ПАО "Центр международной торговли" (-12% и -16% "префы"), "Юнипро" (-7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-6%); лучше рынка оказались "префы" "Россетей" (+24%), бумаги "Селигдара" (+14%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+8%).

Рынок акций РФ на следующей короткой неделе (11 мая в России выходной) продолжит ориентироваться на динамику внешних площадок в зависимости от поступающих новостей вокруг ситуации с COVID-19, квартальных отчетов компаний и макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1080-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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