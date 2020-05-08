Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине перед длительными майскими выходными.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 83,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,5 руб./EUR1, подешевев на 75,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 79,88 копейки - до 76,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активизировал рост к доллару и евро на вечерних торгах перед длительными праздничными выходными. Поддержку нацвалюте оказывают позитивные сигналы с внешних рынков, рост цен на нефть, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и существенное увеличение продажи валюты в рамках бюджетного правила со стороны ЦБ РФ.

Так, рубль отреагировал ростом на заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры". В частности, она повторила, что не исключает возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в частности, снижения ставки в будущем сразу на 100 базисных пунктов. "Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив", - сказала Набиуллина.

Глава Банка России также сообщила, что не имеет смысла менять суть бюджетного правила, так как оно работает. По ее словам, ЦБ не видит необходимости в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, однако ее индексацию можно обсуждать.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, пятничные выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной уже стали рассматриваться рынками как некоторый драйвер к движению по валютной паре "доллар-рубль", поэтому рубль с начала дня показывает укрепление. "Сегодняшнюю пресс-конференцию рынки восприняли позитивно - Эльвира Набиуллина вновь подтвердила возможность снижения ставки и что немаловажно - сразу на 100 б.п. Такое резкое снижение последний раз наблюдалось в 2015 году и говорит о том, ЦБ России начинает оказывать более серьезную поддержку экономике. Немаловажно отметить позитивные комментарии главы регулятора относительно низкого государственного долга России, который является "нашим конкурентным преимуществом". Интерес к развивающимся рынкам снова начинает оживать по мере того, как страны начинают постепенно возобновлять работу своих экономик. Однако инвесторы предпочитают оставаться осторожными, поэтому страны с такими конкурентами преимуществами, как низкий долг и проактивная позиция ЦБ, будут быстрее всего ощущать на себе интерес со стороны инвесторов", - подчеркнула Наумова.

Кроме того, позитивное влияние на котировки рубля оказали планы Минфина РФ более чем втрое увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила. Первоначально рубль практически не отреагировал на параметры продажи валюты в мае, однако позднее несколько ускорил темпы роста.

Минфин РФ сообщил, что в срок с 13 мая по 4 июня более чем втрое увеличит ежедневную продажу валюты, всего на 193,1 млрд рублей. Ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей. С 7 апреля, когда была начата регулярная продажа валюты, до 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае в размере 190,1 млрд рублей, сообщило министерство в пятницу.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Повышение интереса глобальных инвесторов к риску также обусловлено сообщениями о переговорах между Китаем и США, которые подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Об этом в пятницу сообщило Минкоммерции КНР по итогам телефонной беседы вице-премьера Госсовета КНР и главы китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Эта новость свидетельствует об ослаблении напряженности между Вашингтоном и Пекином на фоне критики президентом США Дональдом Трампом действий КНР по урегулированию ситуации после вспышки коронавируса, пишет MarketWatch. В среду Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября. "Этого не должно было произойти, - добавил американский лидер. - Это можно было остановить в Китае".

В апреле число рабочих мест в экономике США рухнуло на 20,5 млн. Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте. Оба показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов. Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trading Economics. По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

Накануне министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 2 мая, сократилось до 3,169 млн. Эксперты ожидали падения числа заявок до 3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 2,75% - до $30,27 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,34% - до $24,1 за баррель.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

"В пятницу рубль вместе с основными валютами EM почти весь день уверенно укреплялся. К окончанию рабочего дня отечественная валюта прибавляла более 1% в парах с долларом и евро. На большинстве валютных площадок EM также наблюдался преимущественно рост местных валют к доллару. В частности, более 1% прибавляли бразильский реал и южноафриканский рэнд, почти на 1,5% росло мексиканское песо. Основную поддержку рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent росли к окончанию рабочего дня более чем на 2%. При этом локальная новость об увеличении почти втрое объема продаж валюты Минфином на период с 13 мая по 4 июня "в моменте" почти не оказала поддержки рублю", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 6 мая продал валюту на 18,6 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 30 апреля продал валюту на 20,1 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 20,2 млрд рублей. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 81,1 млрд рублей.

"ЦБ постепенно сокращает объем операций на валютном рынке. Так, 6 мая было продано валюты на 18 млрд руб. против 20 млрд руб. в конце апреля. Снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефтью Urals сглаживает позитивный эффект от роста цен на нефть для рубля", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на праздничные выходные с 9 по 11 мая на 24,44 копейки, до 73,8725 руб./$1, и опустил курс евро на 5,72 копейки, до 80,0039 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 27,95 копейки по отношению к четвергу и составил 73,6396 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,7 копейки и составил 73,5868 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 574,797 млн, из которых $614,385 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 960,412 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 8,27 копейки, до 79,8452 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 МСК уменьшился на 3,43 копейки и составил 79,7228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR327,731 млн, из которых EUR156,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR171,456 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов уменьшились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 5,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 6,98% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,05% и 6,13% годовых.