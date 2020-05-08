Рынок акций РФ вырос в пятницу вслед за миром на статистике по рынку труда США

Москва. 8 мая. Рынок акций в пятницу подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью, попытки коррекции были нивелированы статистикой по рынку труда США, оказавшейся лучше ожиданий.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2641,55 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1136,34 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 73,23 рубля (-0,87 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС вырос на 1% на фоне снижения доллара на 1,17 рубля.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров российскими банками были бы разумным решением в этом году.

В США в пятницу вышла статистика Минтруда США за апрель, оказавшаяся лучше пессимистичных ожиданий: число рабочих мест в стране рухнуло на 20,5 млн, тогда как ожидалось падение на 22,1 млн, а безработица взлетела до 14,7% при прогнозах роста до 16% с мартовских 4,4%. Кроме того, лучше ожиданий оказалась статистика по рынку труда Канады: безработица выросла до 13% (ожидался рост до 18,1%).

В пятницу на "Мосбирже" выросли рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, давление на российские акции в пятницу оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где фьючерс на нефть Brent забуксовал вблизи $30 за баррель, а поддержку оказывал рост внешних фондовых площадок.

В целом, рынок продолжает консолидироваться под сопротивлением 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Пробой этого рубежа может стать сигналом к продолжению восстановления. Однако у "быков" пока не хватает сил даже на тестирование этой отметки. С другой стороны, поводов для активизации продаж также не наблюдается. При этом, в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на риск, в рамках следующей недели индекс МосБиржи может отступить в нижнюю половину диапазона 2500-2700 пунктов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, основные продажи в конце недели наблюдались в нефтегазовом секторе, хотя нефтяные цены с начала мая показали внушительный рост. До этого акции нефтегазовых компаний выглядели очень устойчиво на фоне обвала нефтяных котировок, в результате чего российский нефтегазовый сектор стал очень переоцененным по отношению к нефти.

Нефть сохраняет высокую волатильность, что говорит о высокой неопределенности с перспективами рынка, который остается под воздействием большого дисбаланса между спросом и предложением из-за экономических потерь мировой экономики от пандемии. Кроме того, некоторые участники российского рынка предпочли сократить "длинные" позиции из-за опасений, что в ближайшие дни реализуются какие-либо риски (в понедельник внешние площадки могут показать негативную динамику).

В целом же глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом. Инвесторы придерживаются сценария быстрого восстановления экономики после снятия антивирусных ограничений, которое уже началось во многих странах. Поэтому на следующей неделе мировые рынки будут следить за тем, как смягчение ограничительных мер влияет на динамику пандемии. Если распространение коронавируса в мире ускорится, это может вернуть рынки к снижению, считает Бабин.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, негативным фактором для рынка акций в конце уходящей недели стало решение столичных властей продлить режим самоизоляции до конца мая. Если верить Банку России, месяц самоизоляции отнимает от ВВП страны от 1,5% до 2%, а с учетом крайне низких цен на нефть и отсутствия перспектив их роста до "комфортного" для РФ уровня выше $40 за баррель покупки акций выглядят неоправданными. Выход из нынешнего жесточайшего кризиса будет очень долгим и тяжелым, считает аналитик.

Нефть Brent в пятницу торговалась вокруг уровня $30 за баррель, сильных движений пока не ожидается. Для сильных распродаж время пока не пришло - сигнал поступит позже, когда рынок акций РФ потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) в пятницу упали после дивидендной отсечки, а весь рынок подрос вслед за внешними индикаторами. Среднесрочный тренд на американском рынке остается "бычьим", инициативу также пытаются вернуть и краткосрочные игроки на повышение.

Отчет по состоянию рынка труда США за апрель в итоге был ожидаемо слабым, но не принес неприятных сюрпризов, поэтому появилась надежда, что статистика за май уже пойдет на улучшение.

Мировые настроения в пятницу также поддерживались смягчением торговой напряженности между Китаем и США. Ранее Трамп угрожал ввести новые пошлины против КНР, если страна не в полной мере будет выполнять условия подписанного в начале года соглашения. Однако это сценарий маловероятен ввиду бушующей в мире пандемии. Нефть в начале мая совершила рывок вверх на фоне всеобщего увеличения аппетита к риску и вступления в силу соглашения ОПЕК++, однако инвесторы ждут дополнительных драйверов и хотят убедиться в реальности перспектив скорого восстановления экономической активности.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу не вышли за рамки краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, но отступили от района их нижних границ. Последнее в преддверии длинных выходных является обнадеживающим для "быков" сигналом. Технические индикаторы краткосрочно по-прежнему нейтральны, а среднесрочно - позитивны для игроков на повышение. Ориентир по индексу МосБиржи на следующий торговый день - 2570-2710 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1,1-1,5%, Британия не работает в связи с празднованием May Day) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,4%) на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и США.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минторговли КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучином. Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

Нефть в пятницу подросла, однако цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $30,18 за баррель (+2,4% и -0,9% в четверг), июньская цена WTI - $23,83 за баррель (+1,2% и -1,8% накануне).

Цены могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,781 млрд рублей (из них 11,259 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома").