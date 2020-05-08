.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ вырос в пятницу вслед за миром на статистике по рынку труда США
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%
В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%
 
Инфраструктурный сектор к концу мая лишится около 818 млрд руб.
Российский инфраструктурный сектор с момента введения эпидемиологических ограничений и до 31 мая лишится порядка 818 млрд руб., или 13% годовой выручки, пишет "Коммерсант", приводя данные из отчета InfraOne Research. Наиболее пострадавшим...
 
Многодетным могут выделить бесплатные маски, продукты и планшеты
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в поручениях вице-премьера по...
 
Потери бюджетов регионов достигнут максимумов за 20 лет
Рецессия в российской экономике, а также низкие цены на сырьевые товары обусловят существенное снижение налоговых доходов российских регионов в 2020-2021 годах, и в этих условиях показатели дефицита бюджета российских региональных и местных органов...
 
08 мая 2020 года 19:28

Рынок акций РФ вырос в пятницу вслед за миром на статистике по рынку труда США

Москва. 8 мая. Рынок акций в пятницу подрос по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью, попытки коррекции были нивелированы статистикой по рынку труда США, оказавшейся лучше ожиданий.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2641,55 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1136,34 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 73,23 рубля (-0,87 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС вырос на 1% на фоне снижения доллара на 1,17 рубля.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров российскими банками были бы разумным решением в этом году.

В США в пятницу вышла статистика Минтруда США за апрель, оказавшаяся лучше пессимистичных ожиданий: число рабочих мест в стране рухнуло на 20,5 млн, тогда как ожидалось падение на 22,1 млн, а безработица взлетела до 14,7% при прогнозах роста до 16% с мартовских 4,4%. Кроме того, лучше ожиданий оказалась статистика по рынку труда Канады: безработица выросла до 13% (ожидался рост до 18,1%).

В пятницу на "Мосбирже" выросли рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, давление на российские акции в пятницу оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где фьючерс на нефть Brent забуксовал вблизи $30 за баррель, а поддержку оказывал рост внешних фондовых площадок.

В целом, рынок продолжает консолидироваться под сопротивлением 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Пробой этого рубежа может стать сигналом к продолжению восстановления. Однако у "быков" пока не хватает сил даже на тестирование этой отметки. С другой стороны, поводов для активизации продаж также не наблюдается. При этом, в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на риск, в рамках следующей недели индекс МосБиржи может отступить в нижнюю половину диапазона 2500-2700 пунктов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, основные продажи в конце недели наблюдались в нефтегазовом секторе, хотя нефтяные цены с начала мая показали внушительный рост. До этого акции нефтегазовых компаний выглядели очень устойчиво на фоне обвала нефтяных котировок, в результате чего российский нефтегазовый сектор стал очень переоцененным по отношению к нефти.

Нефть сохраняет высокую волатильность, что говорит о высокой неопределенности с перспективами рынка, который остается под воздействием большого дисбаланса между спросом и предложением из-за экономических потерь мировой экономики от пандемии. Кроме того, некоторые участники российского рынка предпочли сократить "длинные" позиции из-за опасений, что в ближайшие дни реализуются какие-либо риски (в понедельник внешние площадки могут показать негативную динамику).

В целом же глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом. Инвесторы придерживаются сценария быстрого восстановления экономики после снятия антивирусных ограничений, которое уже началось во многих странах. Поэтому на следующей неделе мировые рынки будут следить за тем, как смягчение ограничительных мер влияет на динамику пандемии. Если распространение коронавируса в мире ускорится, это может вернуть рынки к снижению, считает Бабин.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, негативным фактором для рынка акций в конце уходящей недели стало решение столичных властей продлить режим самоизоляции до конца мая. Если верить Банку России, месяц самоизоляции отнимает от ВВП страны от 1,5% до 2%, а с учетом крайне низких цен на нефть и отсутствия перспектив их роста до "комфортного" для РФ уровня выше $40 за баррель покупки акций выглядят неоправданными. Выход из нынешнего жесточайшего кризиса будет очень долгим и тяжелым, считает аналитик.

Нефть Brent в пятницу торговалась вокруг уровня $30 за баррель, сильных движений пока не ожидается. Для сильных распродаж время пока не пришло - сигнал поступит позже, когда рынок акций РФ потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) в пятницу упали после дивидендной отсечки, а весь рынок подрос вслед за внешними индикаторами. Среднесрочный тренд на американском рынке остается "бычьим", инициативу также пытаются вернуть и краткосрочные игроки на повышение.

Отчет по состоянию рынка труда США за апрель в итоге был ожидаемо слабым, но не принес неприятных сюрпризов, поэтому появилась надежда, что статистика за май уже пойдет на улучшение.

Мировые настроения в пятницу также поддерживались смягчением торговой напряженности между Китаем и США. Ранее Трамп угрожал ввести новые пошлины против КНР, если страна не в полной мере будет выполнять условия подписанного в начале года соглашения. Однако это сценарий маловероятен ввиду бушующей в мире пандемии. Нефть в начале мая совершила рывок вверх на фоне всеобщего увеличения аппетита к риску и вступления в силу соглашения ОПЕК++, однако инвесторы ждут дополнительных драйверов и хотят убедиться в реальности перспектив скорого восстановления экономической активности.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу не вышли за рамки краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, но отступили от района их нижних границ. Последнее в преддверии длинных выходных является обнадеживающим для "быков" сигналом. Технические индикаторы краткосрочно по-прежнему нейтральны, а среднесрочно - позитивны для игроков на повышение. Ориентир по индексу МосБиржи на следующий торговый день - 2570-2710 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1,1-1,5%, Британия не работает в связи с празднованием May Day) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,4%) на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и США.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минторговли КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучином. Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

Нефть в пятницу подросла, однако цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $30,18 за баррель (+2,4% и -0,9% в четверг), июньская цена WTI - $23,83 за баррель (+1,2% и -1,8% накануне).

Цены могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,781 млрд рублей (из них 11,259 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 мая 2020 года 19:55
Рынок акций РФ на межпраздничной неделе консолидировался
Рынок акций РФ на межпраздничной майской неделе консолидировался при смешанной blue chips и индексов в рамках фиксации прибыли игроками из-за сохранения карантинных ограничений в стране (в Москве режим самоизоляции был продлен властями до конца мая), в то время как внешние фондовые площадки и нефть показали позитивную динамику на ожиданиях постепенного восстановления экономики и спроса на нефть после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи.    читать дальше
.
08 мая 2020 года 19:45
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро перед длительными праздничными выходными
Москва. 8 мая. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине перед длительными майскими выходными.    читать дальше
.
08 мая 2020 года 19:23
Цены евробондов РФ в межпраздничную неделю выросли благодаря внешнему позитиву
Москва. 8 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в майскую межпраздничную неделю умеренно подросли благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
08 мая 2020 года 19:00
Рубль уверенно укреплялся в пятницу, получая основную поддержку с рынка нефти - ИК "Велес Капитал"
Рубль вместе с основными валютами EM в пятницу почти весь день уверенно укреплялся, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию рабочего дня отечественная валюта прибавляла более 1% в парах с долларом и евро. Рост...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 18:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Check Point
ГК "ФИНАМ" рекомендует акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $120, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы ожидаем, что Check Point продолжит укреплять позиции в таких быстрорастущих секторах, как облачные хранилища данных и "интернет вещей"....    читать дальше
.
08 мая 2020 года 17:51
Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам - ИК "Фридом Финанс"
Настроение внешних рынков сегодня преимущественно позитивные, и в течение дня уверенность игроков только крепла, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам. "Главной макроэкономической новостью стали финальные данные по...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 17:21
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка"
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка", говорится в комментарии банка. "Мы снизили рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка", учитывая ожидаемое медленное восстановление прибылей, растущие политические риски...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 16:40
ИК "Фридом Финанс" считает, что акции ВТБ обладают долгосрочным инвестиционным потенциалом
Реакция рынка на отчетность ВТБ сдержанная. Это обусловлено отчасти позитивными изменениями, отчасти и без того низкой ценой акций, что создает долгосрочный инвестиционный потенциал, указывает в своем комментарии начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс"...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 16:13
Индекс Мосбиржи в пятницу может закрыться в диапазоне 2620-2650 пунктов - ИК "Алго Капитал"
ндекс Мосбиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2620 пунктов. Вместе с тем публикация блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США, несколько "подбодрила" нефтяные фьючерсы. Поэтому, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 15:49
Акции МТС выглядят довольно интересно для "быков" - ИК "Велес Капитал"
Акции МТС, со среднесрочной технической точки зрения, выглядят для "быков" довольно интересно, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги расположены выше средней полосы Боллинджера недельного графика (315 руб.), что указывает на неплохие шансы возвращения к февральскому...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 15:34
Индексам Мосбиржи и РТС важно сохранить поддержки 2600 и 1100 пунктов соответственно - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не присоединились к мировому росту ввиду приближения длительных выходных. То, как рынок завершит неделю, во многом будет зависеть от реакции зарубежных инвесторов на американскую статистику, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 15:31
Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро вслед за подрастающей нефтью
Москва. 8 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти.    читать дальше
.
08 мая 2020 года 15:16
Возможно, к закрытию торгов пятницы пара доллар/рубль переместится в диапазон 73-73,5 - ИК "Фридом Финанс"
Рубль сохраняет тренд в пользу роста к основным валютам, констатируют в ИК "Фридом Финанс". Поддержку ему оказывают продажи резервов Минфина в рамках бюджетного правила, а также интерес со стороны инвесторов-нерезидентов. Минимум пятницы - 73,6 рубля за доллар. "Мы не исключаем, что к закрытию...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 14:46
Sberbank CIB снизил рейтинг акций Роснефти и Газпром нефти до "продавать" по итогам переоценки сектора
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой. По итогам переоценки для обыкновенных акций ПАО "Роснефть"...    читать дальше
.
08 мая 2020 года 14:02
Участники рынка ждут от ФРС отрицательную долларовую ставку - Райффайзенбанк
"Денежная стена" ограждает рынки от экономических разрушений: участники ждут отрицательную долларовую ставку, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Ситуация на финансовых рынках, продемонстрировавших по большинству индексов акций восстановительное ралли со второй половины марта (+29% по индексу...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.