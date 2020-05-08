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08 мая 2020 года 19:23

Цены евробондов РФ в межпраздничную неделю выросли благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в майскую межпраздничную неделю умеренно подросли благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели еврооблигации развивающихся стран продемонстрировали рост котировок, отыгрывая усиление спроса на риск на ожиданиях смягчения карантинов в крупных странах мира и постепенного выхода из режима самоизоляции. Рост цен на нефть с $20 до $30 за баррель по Brent за неделю также способствовал восстановлению котировок евробондов и локальных облигаций emerging markets.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой. В Италии с 4 мая ослабили ограничения на передвижение жителей, в результате более 4 млн человек смогли возобновить работу - в основном заработали предприятия, ориентированные на экспорт. В Германии открылись магазины, возобновляются массовые спортивные мероприятия. Правительство Финляндии приняло решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Начиная с середины мая будет разрешено пересекать внутришенгенскую границу лицам, работающим в Финляндии на постоянной основе.

Во вторник позитивная ценовая динамика облигаций emerging markets продолжилась, что привело к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году на 8 базисных пунктов - до 2,93% годовых. При этом доходности 10-летних евробондов Индонезии, ЮАР, Мексики, Турции, Колумбии снизились 5 мая на 3-20 базисных пунктов.

В середине недели активность покупателей на мировых рынках капитала снизилась, что привело и к некоторому ухудшению ситуации в секторе отечественных евробондов. Тем не менее, рынок смог удержаться от выраженного падения, и российские еврооблигации продемонстрировали 6 мая боковую динамику, показав тем самым большую стабильность по сравнению с евробондами других emerging markets. Хотя активность торгов в целом осталась невысокой.

Цены на нефть эталонных марок локально просели в среду, давление на нефтяные котировки оказали возобновившиеся опасения об избыточном предложении. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Соединенных Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Вместе с тем в четверг умеренный рост котировок российских еврооблигаций возобновился благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ снизилась за день на 5 базисных пунктов - до 2,91% годовых. При этом позитивная ценовая динамика наблюдалась 7 мая в отношении практически всех еврооблигаций развивающихся стран. Основным драйвером роста рисковых активов выступили ожидания инвесторов, что власти большинства стран начнут снимать введенные ранее ограничения из-за коронавирусной инфекции, что приведет к постепенному восстановлению глобальной экономики. При этом принятые стимулирующие программы продолжат действовать еще довольно долго и соответственно будут обеспечивать приток на мировой рынок дешевой ликвидности.

В последний день недели рынок валютных гособлигаций России вновь лег в боковой дрейф на фоне отсутствия яркой ценовой динамики базовых активов - US Treasuries.

По данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны в апреле рухнуло на 20,5 млн. Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте. Оба показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов. Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trading Economics. По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,56% и составила 114,44% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 16 базисных пунктов и 8 мая составил 236 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 1,73% (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 3,71% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,8% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 17 базисных пунктов и составил 283 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,83% (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,78% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,75%, подорожав до 109,3% от номинала (его доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 2,8% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,6%, до 111,7% от номинала (их доходность снизилась на 12 пунктов и составила 2,64% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,21%, до 109,48% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 1 базисный пункт и составил 177 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе возможной отрицательной коррекции нефтяных цен, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и первых шагов ряда стран по постепенному снятию ограничений карантинного характера, а также сообщениями относительно предпринимаемых в различных странах мер поддержки экономики. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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