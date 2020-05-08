ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Check Point

ГК "ФИНАМ" рекомендует акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $120, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы ожидаем, что Check Point продолжит укреплять позиции в таких быстрорастущих секторах, как облачные хранилища данных и "интернет вещей". Значительный потенциал роста видится и в сегменте мобильной кибербезопасности", - отмечает эксперт.

Check Point Software Technologies - один из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности. Программными и аппаратными решениями компании для защиты от киберугроз пользуются сотни тысяч юридических и миллионы физических лиц по всему миру.

"Устойчивый спрос на решения для киберзащиты позволяет Check Point демонстрировать неплохие финпоказатели, даже в условиях "коронакризиса". При этом сильной стороной компании, выгодно отличающей ее от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности", - подчеркивает И. Додонов.

Хороший баланс и денежные потоки дают Check Point возможность направлять значительные средства на выплаты акционерам и позволяют ожидать усиления активности в области M&A. Глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, будучи одним из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы остаться одним из основных бенефициаров данного тренда, говорится в комментарии эксперта "ФИНАМа".