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Главная / Мнения аналитиков / ИК "Фридом Финанс" считает, что акции ВТБ обладают долгосрочным инвестиционным потенциалом
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08 мая 2020 года 16:40
ИК "Фридом Финанс" считает, что акции ВТБ обладают долгосрочным инвестиционным потенциалом
Реакция рынка на отчетность ВТБ сдержанная. Это обусловлено отчасти позитивными изменениями, отчасти и без того низкой ценой акций, что создает долгосрочный инвестиционный потенциал, указывает в своем комментарии начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Активы банка с начала года выросли на 6,9%, это очень высокий темп роста, учитывая размеры (около 16% всех активов банковской системы), отмечает специалист ИК. Драйвером роста стал портфель корпоративных кредитов (51% всех активов), он увеличился на 5,8%. Средства клиентов продемонстрировали положительную динамику, они выросли на 7,7%. Однако Г. Ващенко отмечает, что рост учитывал обесценение рубля, повлиявшего и на динамику активов. Из негативных результатов эксперт указывает на сокращение чистых процентных доходов на 10,4% на фоне роста стоимости фондирования и снижения доходности активов. Чистая процентная маржа сократилась до 3,2%, а уровень просрочки вырос на 0,2 п.п., до 4,9%. "Влияние распространения коронавируса, безусловно, негативное, главным образом, можно ожидать роста просрочки, снижения спроса на кредиты и оттока средств. Однако пока трудно оценить степень влияния пандемии на бизнес, менеджмент заявляет о высокой неопределенности. В какой-то степени выручает цифровая трансформация бизнеса, развитие экосистемы. Прибыль банка сократилась на 14%, но, главным образом, за счет начисления резервов. Многое будет зависеть от скорости выхода экономики из кризиса, а также вероятности появления второй волны коронавируса. Относительно надежные прогнозы по прибыли на конец года можно будет делать не ранее 3 квартала", - пишет Г. Ващенко "Обращает на себя внимание, что доля частных инвесторов в структуре акционерного капитала выросла до 8,4% от количества акций с свободном обращении. На наш взгляд, это связано с долговременной недооценкой банка к размеру собственного капитала, а также ростом доли дивидендных выплат (план на выход 50% от прибыли сохранен) и ожиданиями роста прибыли до 300 млрд руб. в 2020 году", - отмечает специалист ИК "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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