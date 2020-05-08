Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро вслед за подрастающей нефтью

Москва. 8 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 73,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,83 руб./EUR1, подешевев на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,6 копейки - до 76,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на праздничные выходные с 9 по 11 мая на 24,44 копейки, до 73,8725 руб./$1, и опустил курс евро на 5,72 копейки, до 80,0039 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивных сигналов с внешних рынков, укрепления цен на нефть и планов Минфина РФ более чем втрое увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила. Первоначально рубль практически не отреагировал на параметры продажи валюты в мае, однако позднее несколько ускорил темпы роста.

Минфин РФ сообщил, что в срок с 13 мая по 4 июня более чем втрое увеличит ежедневную продажу валюты, всего на 193,1 млрд рублей. Ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей. С 7 апреля, когда была начата регулярная продажа валюты, до 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае в размере 190,1 млрд рублей, сообщило министерство в пятницу.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило 3 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Повышение интереса глобальных инвесторов к риску также обусловлено сообщениями о переговорах между Китаем и США, которые подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Как сообщило Минкоммерции КНР, в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В центре внимания трейдеров - апрельские данные о безработице в Штатах, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,95% - до $29,74 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,15% - до $23,82 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

По словам аналитика ИАЦ "Альпари" Владислава Антонова, нефть поддерживает рубль, однако участники рынка находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда в США. "Слабые данные заложены в цене. Тут важно посмотреть, как отреагирует на него валютный, фондовый и криптовалютный рынки. Если ростом, то рубль укрепит свои позиции. Перед длительными выходными многие участники рынка захотят выйти из рынка. Этим они окажут давление на рубль. В целом техническая картина по паре "доллар-рубль" хорошая, поэтому рост пары будет сдержан уровнем 75,75 руб./$1. На следующей неделе ожидается падение доллара до 71,50 руб./$1", - подчеркивает Антонов.

"Мы полагаем, что рубль пока останется вблизи уровня 74 за доллар. Сегодня поддержку российской валюте вновь может оказать глобальное ослабление доллара США, если продолжится снижение доходностей американских гособлигаций на фоне ожидаемого крайне негативного отчета по рынку труда за апрель: рост числа безработных может достичь 20 млн человек. Также рублю может помочь спрос иностранцев на ОФЗ, если глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустит возможность снижения ключевой ставки в июне более чем на 50 б.п. В то же время, как и неделю назад, не исключена фиксация прибыли в длинных рублевых позициях перед продолжительными выходными, поскольку риски обострения напряженности между США и Китаем по-прежнему высоки, так как вскоре администрация Дональда Трампа планирует представить отчет о происхождении коронавируса", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

ЦБ РФ 6 мая продал валюту на 18,6 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 30 апреля продал валюту на 20,1 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 20,2 млрд рублей. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 81,1 млрд рублей.

"ЦБ постепенно сокращает объем операций на валютном рынке. Так, 6 мая было продано валюты на 18 млрд руб. против 20 млрд руб. в конце апреля. Снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефтью Urals сглаживает позитивный эффект от роста цен на нефть для рубля", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов уменьшились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 5,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 6,98% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,05% и 6,13% годовых.