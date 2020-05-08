Возможно, к закрытию торгов пятницы пара доллар/рубль переместится в диапазон 73-73,5 - ИК "Фридом Финанс"

Рубль сохраняет тренд в пользу роста к основным валютам, констатируют в ИК "Фридом Финанс". Поддержку ему оказывают продажи резервов Минфина в рамках бюджетного правила, а также интерес со стороны инвесторов-нерезидентов. Минимум пятницы - 73,6 рубля за доллар. "Мы не исключаем, что к закрытию пара переместится в диапазон 73-73,5 рубля", - пишет аналитик ИК Валерий Емельянов. Евро на торгах пятницы пробил отметку 79,8 рубля сверху вниз. Но пока держится немногим выше. Потенциал дальнейшего снижения - до 79,3 рубля за единицу европейской валюты, считает специалист компании.