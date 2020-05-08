Настроения на российском валютном рынке во второй половине дня могут ухудшиться - "Нордеа банк"

Настроения на российском валютном рынке во второй половине дня могут ухудшиться, поскольку распространение коронавируса в мире продолжается высокими темпами, и оптимизм можно охарактеризовать как довольно хрупкий, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Внешний фон остается умеренно оптимистичным, о чем свидетельствует рост фьючерса на индекс S&P 500 в пределах 1%, а также сохранение цен на нефть вблизи отметки 30 долл./бар., - отмечают эксперты банка. - В пятницу внимание рынка привлекут еженедельная пресс-конференция председателя Банка России в 15:00 и публикация Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила во второй половине мая - начале июня. Мы ожидаем увеличения этого объема до 115 млрд. руб. с 77,8 млрд. руб. в предыдущем месяце. Это может стать локальным фактором поддержки для рубля".