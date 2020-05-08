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08 мая 2020 года 11:31

Рынок акций РФ утром сползает вниз из-за слабости нефти, несмотря на внешний фондовый оптимизм

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу сползает вниз из-за слабости нефти, несмотря на оптимизм на мировых фондовых площадках на новостях о переговорах между торговыми представителями Китая и Соединенных Штатов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2619,42 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1117,87 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 73,82 рубля (-0,28 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Газпрома" (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Подросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций РФ продажи преобладают с вечера четверга, несмотря на улучшение внешнего фона. Единственным объяснением такого явления может служить реакция рынка на решение столичных властей продлить режим самоизоляции до конца мая. Если верить Банку России, месяц самоизоляции отнимает от ВВП страны от 1,5% до 2%. Учитывая крайне низкие цены на нефть и отсутствие перспектив их роста до "комфортного" для РФ уровня выше $40 за баррель, снижение фондового рынка выглядит оправданным. Выход из нынешнего жесточайшего кризиса будет очень долгим и тяжелым, считает аналитик.

Нефть Brent в пятницу остается вблизи $30 за баррель, сильных движений пока не ожидается. Кроме фундаментальной слабости рынка акций РФ, в пользу распродаж работает и "фактор пятницы", усиленный выходным днем в понедельник. Однако сильных распродаж пока также не стоит ожидать - время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных биржах инвесторы пытаются черпать оптимизм из данных о замедлении темпов роста числа первичных обращений за пособиями по безработице в США. Кроме того, рынок продолжали поддерживать комментарии представителей ФРС, которые пообещали и дальше делать все необходимое для экономики.

В пятницу представители США и Китая, по сообщениям китайских СМИ, провели переговоры и договорились активизировать сотрудничество в области здравоохранения и экономики - оптимистичный сигнал после усиления давления на КНР со стороны Штатов.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают колебания в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Несмотря на позитивный внешний фон, преодоления ключевых сопротивлений ждать не стоит. Скорее всего, игроки до публикации данных по рынку труда США займут выжидательную позицию, а если статистика совсем разочарует, и вовсе могут усилить продажи и зафиксировать прибыль перед очередными длительными выходными, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, появилась информация, что уже на следующей неделе Вашингтон и Пекин проведут телеконференцию для обсуждения прогресса выполнения торгового соглашения первой фазы. Вполне очевидно, что в условиях пандемии формальное выполнение соглашения становится невозможным. Тем не менее, государственные СМИ Китая сообщили о состоявшемся телефонном разговоре представителей США и КНР по торговым вопросам, что вызвало прилив оптимизма на рынках в пятницу.

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что Пекин может начать распродажу американских казначейских обязательств или прекратить покупку новых в ответ на угрозы Вашингтона наказать Китай за мнимое изобретение COVID-19 либо недочеты по информированию об эпидемии. Впрочем, как признают экономисты, отказ от обязательств со стороны США является "безумной идеей".

Апрель может стать историческим месяцем падения занятости в США, но он также станет нижней точкой падения экономики. Масштаб проблем вынуждает сохранять стимулы в долгосрочной перспективе, а это неизбежно будет размывать ценность денег против активов.

Нефть также реагирует на перспективы переговорного процесса Вашингтона и Пекина. Впрочем, более значимым является процесс ослабления карантинных мер. В 15:30 МСК Минтруда США отчитается о безработице в апреле: ожидается падение на 22,0 млн рабочих мест и безработица на уровне 16,0%. Поздно вечером в пятницу поступит статистика от Baker Hughes, и на рынке ожидают, что число активных буровых установок сократится еще минимум на 50 единиц, как это происходит еженедельно с середины марта, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы выросли, при этом индекс Nasdaq Composite (+1,4%) отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Подъему индекса способствовал существенный рост акций крупных технологических компаний Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, курс этих бумаг находится в "плюсе" с начала года.

Некоторые инвесторы полагают, что массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса приведет к более широкому использованию технологий.

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,6-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%) на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и США.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минторговли КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

Нефть в пятницу растет, однако цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $30,27 за баррель (+2,8% и -0,9% в четверг), июньская цена WTI - $24,65 за баррель (+4,7% и -1,8% накануне).

Цены могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-15,9%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-12,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+10%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+8,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,04 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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