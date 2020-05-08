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08 мая 2020 года 11:23
Ожидаемая хорошая отчетность Мосбиржи за I квартал, скорее всего, поддержит котировки акций биржи - Уралсиб
Ожидаемая хорошая отчетность "Московской биржи" за I квартал 2020 года, скорее всего, поддержит котировки акций биржи, говорится в обзоре Уралсиба. 15 мая "Московская биржа" опубликует отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО, и в эту же дату закрывается реестр для выплаты дивидендов за 2019 г., которые уже утвердило годовое собрание акционеров. Размер дивидендов составляет 7,93 руб./акция, что предполагает доходность около 6,4%. "Акции биржи хорошо показали себя в апреле, что оправданно с учетом защитного профиля бизнеса. Отчетность за 1 кв. должна отразить достаточно сильные показатели как за счет комиссионного дохода, так и за счет процентного, что может поддержать опережающую динамику акций биржи относительно рынка", - указывает специалист Уралсиба Наталия Березина. "Московская биржа" в четверг представила данные об объеме торгов за апрель. Общий объем после мартовских максимумов сократился на 13% за месяц (среднедневной оказался ниже на 17%), однако динамика год к году остается достаточно сильной (плюс 16%), а относительно среднего объема за 12 месяцев, предшествовавших марту, апрельский показатель выше на 27%, отмечают аналитики Уралсиба. Месяц к месяцу среднедневной оборот снизился во всех сегментах (меньше всего – на денежном рынке, лишь на 4%), год к году же в лидерах роста остаются акции (плюс 132%), деривативы (плюс 65%) и денежный рынок (плюс 30%). Облигации с поправкой на однодневные бумаги год к году сократили торговый объем на 10%, валютный рынок – на 6%. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах в апреле не изменился относительно марта, оставшись на 67% выше уровня февраля и почти на 50% выше среднего значения 2019 г. При этом общий объем клиентских остатков увеличился на 20% за месяц (в большей степени благодаря долларовым счетам). В валюте счета долларовые остатки за месяц подскочили на 45%, остатки в евро прибавили 5%.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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08 мая 2020 года 18:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $120, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы ожидаем, что Check Point продолжит укреплять позиции в таких быстрорастущих секторах, как облачные хранилища данных и "интернет вещей".... читать дальше
.08 мая 2020 года 17:51
Настроение внешних рынков сегодня преимущественно позитивные, и в течение дня уверенность игроков только крепла, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам. "Главной макроэкономической новостью стали финальные данные по... читать дальше
.08 мая 2020 года 17:21
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка"
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка", говорится в комментарии банка. "Мы снизили рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка", учитывая ожидаемое медленное восстановление прибылей, растущие политические риски... читать дальше
.08 мая 2020 года 16:40
Реакция рынка на отчетность ВТБ сдержанная. Это обусловлено отчасти позитивными изменениями, отчасти и без того низкой ценой акций, что создает долгосрочный инвестиционный потенциал, указывает в своем комментарии начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс"... читать дальше
.08 мая 2020 года 16:13
ндекс Мосбиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2620 пунктов. Вместе с тем публикация блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США, несколько "подбодрила" нефтяные фьючерсы. Поэтому, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"... читать дальше
.08 мая 2020 года 15:49
Акции МТС, со среднесрочной технической точки зрения, выглядят для "быков" довольно интересно, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги расположены выше средней полосы Боллинджера недельного графика (315 руб.), что указывает на неплохие шансы возвращения к февральскому... читать дальше
.08 мая 2020 года 15:34
Индексам Мосбиржи и РТС важно сохранить поддержки 2600 и 1100 пунктов соответственно - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не присоединились к мировому росту ввиду приближения длительных выходных. То, как рынок завершит неделю, во многом будет зависеть от реакции зарубежных инвесторов на американскую статистику, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С... читать дальше
.08 мая 2020 года 15:31
Москва. 8 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти. читать дальше
.08 мая 2020 года 15:16
Возможно, к закрытию торгов пятницы пара доллар/рубль переместится в диапазон 73-73,5 - ИК "Фридом Финанс"
Рубль сохраняет тренд в пользу роста к основным валютам, констатируют в ИК "Фридом Финанс". Поддержку ему оказывают продажи резервов Минфина в рамках бюджетного правила, а также интерес со стороны инвесторов-нерезидентов. Минимум пятницы - 73,6 рубля за доллар. "Мы не исключаем, что к закрытию... читать дальше
.08 мая 2020 года 14:46
Sberbank CIB снизил рейтинг акций Роснефти и Газпром нефти до "продавать" по итогам переоценки сектора
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой. По итогам переоценки для обыкновенных акций ПАО "Роснефть"... читать дальше
.08 мая 2020 года 14:02
"Денежная стена" ограждает рынки от экономических разрушений: участники ждут отрицательную долларовую ставку, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Ситуация на финансовых рынках, продемонстрировавших по большинству индексов акций восстановительное ралли со второй половины марта (+29% по индексу... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:27
Вероятнее всего, валютный курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль незначительно укрепляется второй день подряд и торгуется вблизи 73,9 руб./$ прибавляя 0,3%, индекс Мосбиржи теряет 0,5%, - отмечают эксперты банка. -... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:08
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology, говорится в комментарии инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности Cognizant Technology за первый квартал мы пришли к выводу, что перспективы бизнеса компании на текущий год весьма... читать дальше
.08 мая 2020 года 12:28
Настроения на российском валютном рынке во второй половине дня могут ухудшиться, поскольку распространение коронавируса в мире продолжается высокими темпами, и оптимизм можно охарактеризовать как довольно хрупкий, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Внешний фон остается умеренно... читать дальше
.08 мая 2020 года 12:00
Пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent... читать дальше
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