"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций "Юнипро" до "держать" и оценку на 7%

(добавлены 3-6-й абзацы)

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) на 7% - до 2,70 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

""Юнипро" опубликовала слабые результаты за I квартал 2020 года по МСФО, в частности, чистая прибыль упала на 23%, что соответствует нашей оценке. Вместе с тем компания в очередной раз перенесла срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, вследствие чего прогноз по дивидендам был снижен на треть", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что за последние три года "Юнипро" шесть раз переносила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС, которая должна в 2021-2024 годах приносить компании по 14,5-16,5 млрд рублей в год на уровне EBITDA. Таким образом, этот потенциальный фактор роста стоимости уже превратился в фантом, считают эксперты.

"Вероятность дальнейших задержек в значительной степени зависит от продолжительности и масштаба карантинных мер в России. Между тем "Юнипро" потребуется, по нашим расчетам, дополнительно привлечь 15 млрд рублей для покрытия возникающего из-за неплатежей кассового разрыва, а также для финансирования инвестпрограммы и дивидендов, исходя из чего дивиденды в 2020 году будут полностью выплачиваться за счет заемных средств. Финансовое положение "Юнипро" должно улучшиться после запуска Березовской ГРЭС, однако ввиду неопределенных перспектив этого события и с учетом негативной макроэкономической конъюнктуры мы снижаем нашу прогнозную цену для акций "Юнипро" на 7% - до 2,70 рубля. Новая прогнозная цена подразумевает ожидаемую полную доходность в районе 4%, что дает нам основание снизить рекомендацию для этих бумаг до "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,19 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,72 рубля за штуку.