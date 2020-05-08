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08 мая 2020 года 10:24

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 мая. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,9-74,01 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9 руб./$1 (-20,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,15 руб./EUR1 (-11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,69 копейки к уровню закрытия четверга, до 76,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подъему цен на нефть. Повышение интереса инвесторов к риску обусловлено сообщениями о переговорах между Китаем и США, которые подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Как сообщило Минкоммерции КНР, в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В центре внимания трейдеров - апрельские данные о безработице в Штатах, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 мск. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК выросла на 2,44% - до $30,18 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,95% - до $24,48 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.


Опубликовано: /Финмаркет/
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