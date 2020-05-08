Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в начале торгов отыграет явное улучшение состояния внешнего фона

Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России аналитики оценивают как позитивный и полагают, что фондовый рынок в начале торгов подрастет в пределах 0,5-1%.

ИК "Велес Капитал"(Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли и продолжали движение в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Как минимум в первой половине пятницы внешние условия вряд ли будут способствовать выходу индикаторов из "боковиков". Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2570-2710 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего фона и, вероятно, выйдут в небольшой плюс. Преодоления ключевых сопротивлений, однако, ждать не стоит. Скорее всего, игроки до публикации данных по рынку труда займут выжидательную позицию, а если статистика совсем разочарует, и вовсе могут начать продажи и зафиксировать прибыль перед очередными длительными выходными".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России позитивный. Нефть возобновила рост и может закрыть неделю выше $30 за баррель Brent. Азиатские индексы в "плюсе", как и фьючерсы на индексы США. "Страшная" статистика по рынку труда инвесторов не пугает, так как при существующих монетарных стимулах деньги неизбежно проиграют активам. Российские фондовые индексы имеют шанс начать день в "плюсе", а рубль вернуться под отметку 74 за доллар ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в пятницу пройдет с ростом в пределах 0,5-0,7%. Но предупреждает, что сценарий четверга может повториться: после обеда рынок опять может приступить к снижению. Кроме его фундаментальной слабости, в пользу распродаж будет работать "фактор пятницы", усиленный выходным днем в понедельник. Однако сильных распродаж мы пока не ждем, время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным повышением в пределах 0,6-1,3%, в районе 2650-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".