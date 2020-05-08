Промсвязьбанк ожидает в пятницу нейтральной динамики на рынке рублевых облигаций и сохранения доходности ОФЗ в диапазоне 6,07-6,10% годовых, говорится в комментарии банка.

Доходность ОФЗ срочностью 2-6 лет в четверг снизилась на 1-2 б.п. На дальнем участке кривой (срочностью более 10 лет) происходил рост доходности. Расширение спреда между длинными и короткими ОФЗ соответствует динамике UST за последнюю неделю, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Инвесторы опасаются, что рост размещения длинных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета приведет к росту доходности и премии в длинных бумагах.

"В пятницу ожидаем нейтральной динамики на рынке рублевых облигаций и сохранения доходности ОФЗ в диапазоне 6,07-6,10% годовых. На фоне повышения спроса на риск на глобальных рынках покупки ОФЗ на вторичном рынке сдерживают ожидания увеличения предложения нового госдолга", - указывает Д. Монастыршин.