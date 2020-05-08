Торги индекса Мосбиржи в пятницу начнутся с повышения в пределах 0,6-1,3% - ИК "Алго Капитал"

Торги индекса Мосбиржи в пятницу начнутся с повышения в пределах 0,6-1,3%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным повышением в пределах 0,6-1,3%, в районе 2650-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 мск).