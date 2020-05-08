Открытие рынка акций в пятницу пройдет с ростом в пределах 0,5-0,7% - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия рынка акций в пятницу ростом в пределах 0,5-0,7%. Но предупреждает, что сценарий четверга может повториться: после обеда рынок опять может приступить к снижению. Кроме его фундаментальной слабости, в пользу распродаж будет работать "фактор пятницы", усиленный выходным днем в понедельник. "Однако сильных распродаж мы пока не ждем, время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона", -пишет он.