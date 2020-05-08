Российские фондовые индексы имеют шанс начать пятницу в "плюсе" - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России позитивный. Нефть возобновила рост и может закрыть неделю выше $30 за баррель Brent. Азиатские индексы в "плюсе", как и фьючерсы на индексы США. "Страшная" статистика по рынку труда инвесторов не пугает, так как при существующих монетарных стимулах деньги неизбежно проиграют активам. Российские фондовые индексы имеют шанс начать день в "плюсе", а рубль вернуться под отметку 74 за доллар, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.