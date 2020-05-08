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08 мая 2020 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Подъему индекса способствовал существенный рост акций крупных технологических компаний, таких как Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. Бумаги этих компаний подорожали по крайней мере на 15,8% в этом квартале и находятся в плюсе с начала года. Некоторые инвесторы полагают, что массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса приведет к более широкому использованию технологий.

Поддержку рынку в четверг также оказали данные о продолжающемся сокращении числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 2 мая, снизилось до 3,169 млн, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,846 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 3,839 млн. Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и Соединенных Штатов. В лидерах роста в Азии оказался японский фондовый индекс Nikkei 225, который вырос на 2,47%. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР. В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте. Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $30,32 за баррель, что на 2,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракты подешевели на 0,9%, до $29,46 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 4,8% - до $24,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на 1,8%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg. В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с. Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,1 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,606 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 мая снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 679,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+1,04%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (+0,5%) и "РЖД-001P-17R" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-0,71%), "МТС-001P-10" (-0,45%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) полностью разместил 7-летние облигации серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. "Детский мир" установил ставку 1-го купона в размере 7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 7,12% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 58,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-245R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 754,454 млн рублей и 11,74% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-251R номинальным объемом также 3 млрд рублей на 352,274 млн рублей. Выпуск серии 245R начал размещаться 30 апреля, серии 251R - 28 апреля. Выпуск 245R гасится в мае 2025 года, серии 251R - в мае 2022 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона в обоих случаях равна 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 33,57% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-66 на 335,659 млн рублей и 37,42% бондов серии Б-1-67 на 374,193 млн рублей. Сбор заявок на выпуски проходил с 20 по 30 апреля. Номинальный объем выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения обоих займов - 5 лет. Ставка 1-го купона по займам была установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) завершило размещение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-05R номинальным объемом 15 млрд рублей, разместив 66,67% выпуска на 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Предусмотрена 5-летняя оферта. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 в размере 6,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 мая. Объем выпуска эмитент пока не раскрывал. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Объявлена оферта через 2 года. Техразмещение предварительно запланировано на 15 мая.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-20 в размере 1% годовых. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам 20 мая предстоит оферта.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 4 млн облигаций серии А24 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 66,7% выпуска. В собственности эмитента до оферты находилось 2 млн облигаций, соответственно, после оферты весь выпуск будет фактически находиться у ДОМ.РФ. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Срок обращения займа - около 10 лет (3618 дней). Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 6,3% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.

ООО "Еврофинансы-недвижимость" допустило техдефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, размер задолженности составил 665 тыс. рублей. В качестве причины неисполнения обязательств названы "технические сложности, вызванные действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Ранее в апреле компания перенесла выплату 18-го купона на 6 мая. Пятилетние облигации БО-01 объемом 2 млрд рублей были размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов была установлена в размере 11% годовых. После оферты в 2018 году ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 13-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 1,5% годовых. В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций компании.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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